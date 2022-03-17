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Produkcja zakończona

Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

TAH8505BK/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
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Słuchaj muzyki, a nie deszczu. Możesz sterować funkcją aktywnej redukcji szumów w bezprzewodowych słuchawkach nausznych, dopasowując ją do sytuacji. 30 godzin odtwarzania i elastyczne, szybkie ładowanie zapewniają wygodę podczas całej podróży
Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowe słuchawki z funkcją aktywnej redukcji szumów

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  • Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

30 godzin odtwarzania lub rozmów (25 godzin z włączoną funkcją ANC)

Słuchawki, które sprawdzą się w każdej podróży. Ładowanie trwa zaledwie 2 godziny, a starcza na 30 godzin odtwarzania (lub rozmów) przy wyłączonej funkcji aktywnej redukcji szumów i 25 godzin, gdy jest włączona. Dwa poziomy szybkiego ładowania — Błyskawiczne ładowanie i Szybkie ładowanie — zapewnią dodatkowe 2 lub 6 godz. czasu odtwarzania.

Aktywna redukcja szumów (ANC) — zanurz się w muzykę

Odetnij się od hałasu dzięki aktywnej redukcji szumów. Dotknięcie przycisku pozwala wyeliminować dźwięki z otoczenia podczas jazdy pociągiem lub pracy w hałaśliwym biurze. Jeśli idziesz ulicą, możesz słuchać muzyki bez wyciszania odgłosów z otoczenia w trybie Awareness.

Gładka, regulowana opaska na głowę i miękkie poduszki nauszne

Doskonale dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają głębokie basy i wyraźne tony średnie, bez względu na to czy słuchasz muzyki czy podcastu. Miękkie poduszki nauszne zakrywają całe ucho, zapewniając pasywną izolację dźwięków z zewnątrz. Opaska na głowę jest lekka, gładka i można ją z łatwością regulować, a przy tym nie zaplątuje się we włosy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

17/03/2022

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego

W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %

Zalety

Dzwięk super bas mega

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od przedstawionych