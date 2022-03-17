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Produkcja zakończona
TAH8505BK/00
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja
Słuchawki, które sprawdzą się w każdej podróży. Ładowanie trwa zaledwie 2 godziny, a starcza na 30 godzin odtwarzania (lub rozmów) przy wyłączonej funkcji aktywnej redukcji szumów i 25 godzin, gdy jest włączona. Dwa poziomy szybkiego ładowania — Błyskawiczne ładowanie i Szybkie ładowanie — zapewnią dodatkowe 2 lub 6 godz. czasu odtwarzania.
Odetnij się od hałasu dzięki aktywnej redukcji szumów. Dotknięcie przycisku pozwala wyeliminować dźwięki z otoczenia podczas jazdy pociągiem lub pracy w hałaśliwym biurze. Jeśli idziesz ulicą, możesz słuchać muzyki bez wyciszania odgłosów z otoczenia w trybie Awareness.
Doskonale dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają głębokie basy i wyraźne tony średnie, bez względu na to czy słuchasz muzyki czy podcastu. Miękkie poduszki nauszne zakrywają całe ucho, zapewniając pasywną izolację dźwięków z zewnątrz. Opaska na głowę jest lekka, gładka i można ją z łatwością regulować, a przy tym nie zaplątuje się we włosy.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Szymon G
17/03/2022
Polska
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego
W tym przedziale cenowym nie ma nic lepszego ANC mega Polecam w 100 %
Zalety
Dzwięk super bas mega
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAH8505BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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