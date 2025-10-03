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Raty 3x0% z Klarna
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TAH8506BK/00
Elegancki styl. Świetny dźwięk.
Zmień codzienność w coś niesamowitego dzięki tym eleganckim, nausznym słuchawkom bezprzewodowym. Porywający dźwięk i zaawansowana funkcja redukcji szumów pozwolą Ci zatracić się w każdej liście odtwarzania i każdym podcaście. Chcesz porozmawiać? Słuchawki zapewniają też wyraźne połączenia.
Redukcja szumów Pro
Do 60 godzin odtwarzania
Bluetooth Multipoint
Sterowanie dotykowe
Te lekkie słuchawki bezprzewodowe nie tylko świetnie wyglądają, ale także pozwalają skupić się na tym, co chcesz usłyszeć. Zaawansowana funkcja redukcji szumów eliminuje niepożądane dźwięki otoczenia. Tryb Awareness umożliwia powrót do rzeczywistości w razie potrzeby.
Doskonale dostrojone przetworniki o średnicy 40 mm zapewniają mnóstwo szczegółów i niskich tonów każdego utworu lub podcastu. Dołączony przewód umożliwia podłączenie i słuchanie plików dźwiękowych wysokiej rozdzielczości dostępnych w ulubionej usłudze streamingowej. A kiedy nie używasz słuchawek, możesz je bezpiecznie przechowywać w atrakcyjnym sztywnym futerale.
Obejrzyj film na tablecie. Zadzwoń z telefonu. Dzięki funkcji Bluetooth Multipoint można jednocześnie podłączyć do tych słuchawek dwa inteligentne urządzenia i przełączać się między nimi zgodnie z potrzebą.
3.3
z 5
34
Opinie
jaka1017
03/10/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Słuchawki ok.szkoda ze komunikatów po Polsku nie mozna ustawic.
Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2024-09-03
Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2024-09-03
Gejlon
19/09/2025
Polska
10/10
Słuchawek uzywam codzinnie od prawie 2 lat wszystko dziala tak samo jak na początku Plastiki nie pękają gra pięknie bateria trzyma. Polecam👍
Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2024-09-19
Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2024-09-19
Zebra4747
29/05/2025
Polska
Mam te słuchawki już ponad 2 lata. Bardzo często ich używam . Wszystko bardzo dobrze działa. Super dźwięk, możliwość łączenia się z wieloma urządzeniami na raz ponadto możliwość dostosowania dźwięku oraz bardzo dobra jakoś etui i kabelków.
Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2023-05-29
Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe
Data użycia 2023-05-29
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.