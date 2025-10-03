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Słuchawki bezprzewodowe

TAH8506WT/00

3.3

| (34) Opinie

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Elegancki styl. Świetny dźwięk.

Zmień codzienność w coś niesamowitego dzięki tym eleganckim, nausznym słuchawkom bezprzewodowym. Porywający dźwięk i zaawansowana funkcja redukcji szumów pozwolą Ci zatracić się w każdej liście odtwarzania i każdym podcaście. Chcesz porozmawiać? Słuchawki zapewniają też wyraźne połączenia.

Poznaj wszystkie korzyści

Elegancki styl. Świetny dźwięk.

  • Redukcja szumów Pro

  • Do 60 godzin odtwarzania

  • Bluetooth Multipoint

  • Sterowanie dotykowe

Elegancka konstrukcja z systemem redukcji szumów Pro

Elegancka konstrukcja z systemem redukcji szumów Pro

Te lekkie słuchawki bezprzewodowe nie tylko świetnie wyglądają, ale także pozwalają skupić się na tym, co chcesz usłyszeć. Zaawansowana funkcja redukcji szumów eliminuje niepożądane dźwięki otoczenia. Tryb Awareness umożliwia powrót do rzeczywistości w razie potrzeby.

Znakomite brzmienie dzięki przetwornikom o średnicy 40 mm

Znakomite brzmienie dzięki przetwornikom o średnicy 40 mm

Doskonale dostrojone przetworniki o średnicy 40 mm zapewniają mnóstwo szczegółów i niskich tonów każdego utworu lub podcastu. Dołączony przewód umożliwia podłączenie i słuchanie plików dźwiękowych wysokiej rozdzielczości dostępnych w ulubionej usłudze streamingowej. A kiedy nie używasz słuchawek, możesz je bezpiecznie przechowywać w atrakcyjnym sztywnym futerale.

Funkcja Bluetooth Multipoint. Podłącz wiele urządzeń

Funkcja Bluetooth Multipoint. Podłącz wiele urządzeń

Obejrzyj film na tablecie. Zadzwoń z telefonu. Dzięki funkcji Bluetooth Multipoint można jednocześnie podłączyć do tych słuchawek dwa inteligentne urządzenia i przełączać się między nimi zgodnie z potrzebą.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.3

z 5

34

Opinie

03/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Słuchawki ok.szkoda ze komunikatów po Polsku nie mozna ustawic.

Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2024-09-03

Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2024-09-03

19/09/2025

Polska

Polska

10/10

Słuchawek uzywam codzinnie od prawie 2 lat wszystko dziala tak samo jak na początku Plastiki nie pękają gra pięknie bateria trzyma. Polecam👍

Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2024-09-19

Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2024-09-19

29/05/2025

Polska

Polska

Mam te słuchawki już ponad 2 lata. Bardzo często ich używam . Wszystko bardzo dobrze działa. Super dźwięk, możliwość łączenia się z wieloma urządzeniami na raz ponadto możliwość dostosowania dźwięku oraz bardzo dobra jakoś etui i kabelków.

Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2023-05-29

Przegląd ten został wykonany dla TAH8506BK Słuchawki bezprzewodowe

Data użycia 2023-05-29

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.