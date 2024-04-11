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Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

TAK4206BL/00

3.4

| (8) Opinie

Dostępne warianty

Niebieski
Niebieski
Różowy
Różowy

Jasne i wyraziste

Te wytrzymałe, elastyczne słuchawki nauszne podkreślają własny styl! Panele w nakładkach nausznych są wyposażone w kolorowe podświetlenia, a głośność jest ograniczona do 85 dB. Rodzice mogą sterować głośnością i czasem odtwarzania za pomocą aplikacji Philips Headphones.

Poznaj wszystkie korzyści

Jasne i wyraziste

  • Bezprzewodowe słuchawki nauszne

  • Lekkie nakładki

  • Kontrola rodzicielska w aplikacji

  • Ograniczenie głośności &lt;85 dB

Bez splątanych kabli. 28 godzin odtwarzania

Bez splątanych kabli. 28 godzin odtwarzania

Wycieczki, zabawa na ekranie lub prace domowe — dzieci pokochają te bezprzewodowe słuchawki nauszne! Po jednym naładowaniu urządzenie zapewnia 28 godzin odtwarzania, a pełne ładowanie zajmuje 2 godziny. Szybkie, 15-minutowe doładowanie zapewnia dodatkowe 2 godziny odtwarzania.

Bezpieczeństwo i zabawa. Kontrola rodzicielska

Bezpieczeństwo i zabawa. Kontrola rodzicielska

Słuchawki zostały zaprojektowane, aby chronić słuch dzieci i są wyposażone w 32-milimetrowe przetworniki, które ograniczają dźwięk do 85 dB. Rodzice mogą także ustawić maksymalny limit głośności i czasu odtwarzania w aplikacji Philips Headphones. Możesz się zrelaksować, gdy dzieci będą się dobrze bawić.

Stylowe, kolorowe, podświetlane panele w nakładkach nausznych

Stylowe, kolorowe, podświetlane panele w nakładkach nausznych

Nakładki nauszne są wyposażone w podświetlane panele nadające im zawadiackiego charakteru. Do wyboru są cztery warianty świetlne: czerwone, zielone, niebieskie światło lub miks świateł we wszystkich trzech kolorach. Wystarczy naciskać przycisk na słuchawce, aby przełączać się między kolejnymi opcjami oświetlenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.4

z 5

8

Opinie

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dobre słuchawki dla dziecka

Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam

Zalety

Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data użycia 2024-03-11

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Data użycia 2024-03-11

06/06/2022

Slovensko

Slovensko

Skvela volba pre dieta

Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.

Zalety

idealne pre dieta

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Data użycia 2022-02-06

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši

Data użycia 2022-02-06

20/02/2024

România

România

Recomand

Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.

Zalety

Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c

Wady

Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Data użycia 2023-01-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii

Data użycia 2023-01-20

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Głośność ograniczona do &lt;85 dB zgodnie z normami EN 50332 w celu zapewnienia bezpiecznego słuchania.

  2. Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.