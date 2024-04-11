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Produkcja zakończona
TAK4206BL/00
Jasne i wyraziste
Te wytrzymałe, elastyczne słuchawki nauszne podkreślają własny styl! Panele w nakładkach nausznych są wyposażone w kolorowe podświetlenia, a głośność jest ograniczona do 85 dB. Rodzice mogą sterować głośnością i czasem odtwarzania za pomocą aplikacji Philips Headphones.
Bezprzewodowe słuchawki nauszne
Lekkie nakładki
Kontrola rodzicielska w aplikacji
Ograniczenie głośności <85 dB
Wycieczki, zabawa na ekranie lub prace domowe — dzieci pokochają te bezprzewodowe słuchawki nauszne! Po jednym naładowaniu urządzenie zapewnia 28 godzin odtwarzania, a pełne ładowanie zajmuje 2 godziny. Szybkie, 15-minutowe doładowanie zapewnia dodatkowe 2 godziny odtwarzania.
Słuchawki zostały zaprojektowane, aby chronić słuch dzieci i są wyposażone w 32-milimetrowe przetworniki, które ograniczają dźwięk do 85 dB. Rodzice mogą także ustawić maksymalny limit głośności i czasu odtwarzania w aplikacji Philips Headphones. Możesz się zrelaksować, gdy dzieci będą się dobrze bawić.
Nakładki nauszne są wyposażone w podświetlane panele nadające im zawadiackiego charakteru. Do wyboru są cztery warianty świetlne: czerwone, zielone, niebieskie światło lub miks świateł we wszystkich trzech kolorach. Wystarczy naciskać przycisk na słuchawce, aby przełączać się między kolejnymi opcjami oświetlenia.
3.4
z 5
8
Opinie
dobromir007
11/04/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Dobre słuchawki dla dziecka
Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam
Zalety
Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data użycia 2024-03-11
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Data użycia 2024-03-11
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Skvela volba pre dieta
Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.
Zalety
idealne pre dieta
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Data użycia 2022-02-06
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Data użycia 2022-02-06
0ana0405
20/02/2024
România
Recomand
Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.
Zalety
Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c
Wady
Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Data użycia 2023-01-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Data użycia 2023-01-20
Głośność ograniczona do <85 dB zgodnie z normami EN 50332 w celu zapewnienia bezpiecznego słuchania.
Żywotność baterii podczas odtwarzania jest orientacyjna i może się różnić w zależności od warunków stosowania.