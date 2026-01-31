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TAM3505M2/12
Głośniki bass reflex
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, wejście audio
Głośniki półkowe o mocy 20 W (RMS), 3-calowe głośniki niskotonowe i porty bass-reflex zapewniają wyraźny, czysty dźwięk stereo z głębokimi basami. Cyfrowe sterowanie dźwiękiem pozwala wybierać spośród zaprogramowanych stylów dźwięku — od muzyki po słuchowiska radiowe — zawsze uzyskasz najlepszy dźwięk do tego, czego słuchasz.
Muzyka, podcasty, wiadomości, seriale, sport — lista jest nieskończona! Możesz słuchać krystalicznie czystego radia DAB+/FM, przesyłać strumieniowo swoje dźwięki przez Bluetooth lub łączyć się z innymi źródłami, takimi jak pamięci flash USB lub gramofony przez wejście audio. Cyfrowy tuner radiowy z 20 zaprogramowanymi ustawieniami zapewnia krystalicznie czysty odbiór, a odtwarzacz CD może odczytywać płyty CD MP3 i nagrane płyty CD.
Bluetooth LE Audio i kodek LC3 są obsługiwane, aby zapewnić zauważalnie lepszy dźwięk podczas przesyłania strumieniowego. Auracast jest również obsługiwany, dzięki czemu można przesyłać strumieniowo z kompatybilnego urządzenia inteligentnego do mikrosystemu i innych głośników kompatybilnych z Auracast.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Zalety
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Wady
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Zweryfikowany kupujący
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Zalety
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Wady
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Przegląd ten został wykonany dla TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Przegląd ten został wykonany dla TAM3505M2 Hudobný mikrosystém