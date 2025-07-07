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TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
Port USB do ładowania
60 W, wejście audio
Ta stylowa mikrowieża pozwala na strumieniowe przesyłanie list odtwarzania, odtwarzanie płyt CD i słuchanie radia DAB+ oraz FM. Cyfrowy tuner radiowy z możliwością ustawienia 20 stacji zapewnia całkowicie czysty odbiór, a odtwarzacz CD odczytuje płyty CD z plikami MP3 oraz nagrane płyty CD.
Te głośniki półkowe zapewniają czysty dźwięk i dobre basy dzięki połączeniu portów głośników niskotonowych, wysokotonowych i bass-reflex. Maksymalna moc wyjściowa 60 W zapewnia potężny dźwięk w każdym pomieszczeniu. Idealne do salonu lub otwartych pomieszczeń mieszkalnych.
Dwubarwna jednostka centralna oraz kolumny głośnikowe przypominają wyglądem osobne elementy systemu Hi-Fi. Teksturowane pokrętło regulacji głośności nadaje całości analogowego charakteru. Z przodu jednostki znajdują się przyciski do odtwarzania i wybierania źródła.
4.0
z 5
5
Opinie
ADAM 83
07/07/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Zalety
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Wady
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Zalety
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Wady
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża
Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża