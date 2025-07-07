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  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
  • Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.

Mikrowieża

TAM4505/12

4
| (5) Opinie
Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.
Wzbogać swoje odtwarzanie muzyki w domu dzięki tej mikrowieży o klasycznym wyglądzie. Ciesz się krystalicznie czystym dźwiękiem z cyfrowego radia DAB+/FM, przesyłaj strumieniowo muzykę i podcasty oraz odtwarzaj płyty CD w bogatym brzmieniu o mocy 60 W. Możesz podłączyć inne źródła za pośrednictwem USB lub wejścia audio.
Poznaj wszystkie korzyści

Elegancki wygląd, bogaty dźwięk.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • Port USB do ładowania

  • 60 W, wejście audio

Cała muzyka

Ta stylowa mikrowieża pozwala na strumieniowe przesyłanie list odtwarzania, odtwarzanie płyt CD i słuchanie radia DAB+ oraz FM. Cyfrowy tuner radiowy z możliwością ustawienia 20 stacji zapewnia całkowicie czysty odbiór, a odtwarzacz CD odczytuje płyty CD z plikami MP3 oraz nagrane płyty CD.

Głośniki Bass Reflex. Bogatsze tony niskie

Te głośniki półkowe zapewniają czysty dźwięk i dobre basy dzięki połączeniu portów głośników niskotonowych, wysokotonowych i bass-reflex. Maksymalna moc wyjściowa 60 W zapewnia potężny dźwięk w każdym pomieszczeniu. Idealne do salonu lub otwartych pomieszczeń mieszkalnych.

Klasyczna budowa

Dwubarwna jednostka centralna oraz kolumny głośnikowe przypominają wyglądem osobne elementy systemu Hi-Fi. Teksturowane pokrętło regulacji głośności nadaje całości analogowego charakteru. Z przodu jednostki znajdują się przyciski do odtwarzania i wybierania źródła.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

5

Opinie

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Zalety

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Wady

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Zalety

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Wady

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża

Przegląd ten został wykonany dla TAM4505 Mikrowieża

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie