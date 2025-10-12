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TAMS1BK/00
Ringo Duo
Ultralekkie słuchawki o kultowym wzornictwie z lat 80. i efektownym, nowoczesnym brzmieniu. Możesz korzystać z nich bezprzewodowo lub przewodowo, a dołączone czarne, żółte i pomarańczowe poduszki nauszników potęgują klimat retro.
Wyraziste brzmienie. Styl retro
Słuchaj bezprzewodowo lub przewodowo
Do 26 godzin odtwarzania
Kabel USB-C w zestawie
Wygląd mówi: przewiń. Dźwięk mówi: tu i teraz. Dzięki specjalnie dostrojonym przetwornikom 40 mm te słuchawki nauszne zapewniają ciepłe brzmienie z bogatym basem i wyraźnymi wokalami. Słuchaj bezprzewodowo lub podłącz dołączony przewód USB-C.
Słuchawki Ringo Duo ważą zaledwie 80 g, a ultralekki pałąk można łatwo wyregulować, aby zapewnić idealne dopasowanie. Otrzymujesz trzy zestawy zapasowych poduszek nausznych w kolorze czarnym, żółtym i pomarańczowym, więc możesz je dowolnie mieszać, niekoniecznie dopasowując.
Pełne naładowanie przez USB-C zajmuje 2 godziny i zapewnia do 26 godzin odtwarzania. Jeśli potrzebujesz szybko uzupełnić energię, zaledwie 15 minut ładowania tych słuchawek nausznych zapewni dodatkowe 6 godzin odtwarzania.
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