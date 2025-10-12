Niezwykle lekka konstrukcja i zapasowe poduszki nauszne w kolorach retro

Słuchawki Ringo Duo ważą zaledwie 80 g, a niezwykle lekki pałąk można łatwo wyregulować, aby zapewnić idealne dopasowanie. Otrzymujesz trzy zestawy zapasowych poduszek nausznych w kolorze czarnym, żółtym i pomarańczowym, więc możesz je dowolnie łączyć — dopasowanie nie jest obowiązkowe.