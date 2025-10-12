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TAMS1YL/00
Ringo Duo
Niezwykle lekkie słuchawki o kultowym designie z lat 80. i wyrazistym, nowoczesnym brzmieniu. Możesz używać ich bezprzewodowo lub przewodowo, a dołączone czarne, żółte i pomarańczowe poduszki nauszne potęgują klimat retro.
Wyraziste brzmienie. Wygląd retro
Słuchaj bezprzewodowo lub przewodowo
Do 26 godzin odtwarzania
Kabel USB-C w zestawie
Wygląd mówi: przewiń wstecz. Dźwięk mówi: tu i teraz. Dzięki specjalnie dostrojonym przetwornikom 40 mm te słuchawki nauszne zapewniają ciepłe brzmienie z bogatym basem i wyraźnymi wokalami. Słuchaj bezprzewodowo lub podłącz dołączony przewód USB-C i daj czadu.
Słuchawki Ringo Duo ważą zaledwie 80 g, a niezwykle lekki pałąk można łatwo wyregulować, aby zapewnić idealne dopasowanie. Otrzymujesz trzy zestawy zapasowych poduszek nausznych w kolorze czarnym, żółtym i pomarańczowym, więc możesz je dowolnie łączyć — dopasowanie nie jest obowiązkowe.
Pełne ładowanie przez USB-C trwa 2 godziny i zapewnia do 26 godzin odtwarzania. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, wystarczy ładować te słuchawki nauszne przez 15 minut, aby uzyskać dodatkowe 6 godzin odtwarzania.
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