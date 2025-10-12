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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving SoundBezprzewodowe słuchawki nauszne

TAMS1BK/00

1 Nagroda

Dostępne warianty

Black
Black
Żółty
Żółty

Ringo Duo

Ultralekkie słuchawki o kultowym wzornictwie z lat 80. i efektownym, nowoczesnym brzmieniu. Możesz korzystać z nich bezprzewodowo lub przewodowo, a dołączone czarne, żółte i pomarańczowe poduszki nauszników potęgują klimat retro.

Poznaj wszystkie korzyści

Ringo Duo

  • Wyraziste brzmienie. Styl retro

  • Słuchaj bezprzewodowo lub przewodowo

  • Do 26 godzin odtwarzania

  • Kabel USB-C w zestawie

Ikona lat 80. w nowej odsłonie

Ikona lat 80. w nowej odsłonie

Wygląd mówi: przewiń. Dźwięk mówi: tu i teraz. Dzięki specjalnie dostrojonym przetwornikom 40 mm te słuchawki nauszne zapewniają ciepłe brzmienie z bogatym basem i wyraźnymi wokalami. Słuchaj bezprzewodowo lub podłącz dołączony przewód USB-C.

Ultralekkie dopasowanie i zapasowe poduszki nauszne w kolorach retro

Ultralekkie dopasowanie i zapasowe poduszki nauszne w kolorach retro

Słuchawki Ringo Duo ważą zaledwie 80 g, a ultralekki pałąk można łatwo wyregulować, aby zapewnić idealne dopasowanie. Otrzymujesz trzy zestawy zapasowych poduszek nausznych w kolorze czarnym, żółtym i pomarańczowym, więc możesz je dowolnie mieszać, niekoniecznie dopasowując.

Długi czas pracy baterii i szybkie ładowanie

Długi czas pracy baterii i szybkie ładowanie

Pełne naładowanie przez USB-C zajmuje 2 godziny i zapewnia do 26 godzin odtwarzania. Jeśli potrzebujesz szybko uzupełnić energię, zaledwie 15 minut ładowania tych słuchawek nausznych zapewni dodatkowe 6 godzin odtwarzania.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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Opinie

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie