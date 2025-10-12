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TAMS60B/00
The Roller
Odrodzenie ikony. The Roller zapewnia prawdziwy dźwięk stereo i bezproblemową łączność w niepowtarzalnym stylu rodem z lat 80. Jest potężny, głośny i zapewnia głęboki, dobrze zdefiniowany bas, który wybrzmiewa mocno i stabilnie.
Uderzający dźwięk, estetyka retro
Maksymalnie 120 W (60 W RMS)
Do 24 godzin odtwarzania
Odporność IP67 na wodę i kurz
The Roller może i wygląda tak samo jak sprzęt z czasów kaset, ale został przeprojektowany, by zapewnić moc maksymalną 120 W (60 W RMS) oraz bas głębszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli jesteś na zewnątrz, możesz włączyć funkcję Moving Sound, aby bas pozostał mocny, a dźwięk czysty nawet na otwartej przestrzeni.
Dwa przetworniki 3,5″, dedykowane głośniki wysokotonowe i aktywny crossover współpracują ze sobą, aby precyzyjnie oddzielić wysokie i niskie tony. Podwójne membrany bierne pogłębiają bas. Efekt? Prawdziwy dźwięk stereo o dużej głębi i wyraźnych, czystych szczegółach.
Technologia Bluetooth® 6.0 pozwala słuchać muzyki bez irytujących przerw. Do modelu The Roller można podłączyć dwa urządzenia jednocześnie. Można też podłączyć zewnętrzne źródło do portu USB-C i w ten sposób odtwarzać muzykę.
Opinie
Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Nazwa i logo Auracast™ są znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.
Stopień ochrony IP67 oznacza, że przetwornik głośnika odporny na pył i może być zanurzony do 30 minut na głębokości do 1 m.