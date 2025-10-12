Ikona lat 80., wymyślona na nowo

The Roller może i wygląda tak samo jak sprzęt z czasów kaset, ale został przeprojektowany, by zapewnić moc maksymalną 120 W (60 W RMS) oraz bas głębszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli jesteś na zewnątrz, możesz włączyć funkcję Moving Sound, aby bas pozostał mocny, a dźwięk czysty nawet na otwartej przestrzeni.