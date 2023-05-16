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Produkcja zakończona
TAPH805BK/00
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Słuchawki, które sprawdzą się w każdej podróży. Ładowanie trwa zaledwie 2 godziny, a starcza na 30 godzin odtwarzania (lub rozmów) przy wyłączonej funkcji aktywnej redukcji szumów i 25 godzin, gdy jest włączona. Dwa poziomy szybkiego ładowania — Błyskawiczne ładowanie i Szybkie ładowanie — zapewnią dodatkowe 2 lub 6 godz. czasu odtwarzania.
Odetnij się od hałasu dzięki aktywnej redukcji szumów. Dotknięcie przycisku pozwala wyeliminować dźwięki z otoczenia podczas jazdy pociągiem lub pracy w hałaśliwym biurze. Jeśli idziesz ulicą, możesz słuchać muzyki bez wyciszania odgłosów z otoczenia w trybie Awareness.
Doskonale dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają głębokie basy i wyraźne tony średnie, bez względu na to czy słuchasz muzyki czy podcastu. Miękkie poduszki nauszne zakrywają całe ucho, zapewniając pasywną izolację dźwięków z zewnątrz. Opaska na głowę jest lekka, gładka i można ją z łatwością regulować, a przy tym nie zaplątuje się we włosy.
3.7
z 5
74
Opinie
EwelinaR
16/05/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Świetne sluchawki
Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.
Zalety
Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.
Wady
Niema
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jogurt
01/09/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super!
Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jachu 2022
03/08/2022
Polska
Audiofilskie słuchawki
Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity
Zalety
Dobra jakość audio
Wady
Brak wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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