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Produkcja zakończona

Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Opinie
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Słuchaj muzyki, a nie deszczu. Możesz sterować funkcją aktywnej redukcji szumów w bezprzewodowych słuchawkach nausznych, dopasowując ją do sytuacji. 30 godzin odtwarzania i elastyczne, szybkie ładowanie zapewniają wygodę podczas całej podróży
Poznaj wszystkie korzyści

Nauszne bezprzewodowe słuchawki z systemem aktywnej redukcji szumów

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  • Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja

  • Nauszne

30 godzin odtwarzania lub rozmów (25 godzin z włączoną funkcją ANC)

Słuchawki, które sprawdzą się w każdej podróży. Ładowanie trwa zaledwie 2 godziny, a starcza na 30 godzin odtwarzania (lub rozmów) przy wyłączonej funkcji aktywnej redukcji szumów i 25 godzin, gdy jest włączona. Dwa poziomy szybkiego ładowania — Błyskawiczne ładowanie i Szybkie ładowanie — zapewnią dodatkowe 2 lub 6 godz. czasu odtwarzania.

Aktywna redukcja szumów (ANC) — zanurz się w muzykę

Odetnij się od hałasu dzięki aktywnej redukcji szumów. Dotknięcie przycisku pozwala wyeliminować dźwięki z otoczenia podczas jazdy pociągiem lub pracy w hałaśliwym biurze. Jeśli idziesz ulicą, możesz słuchać muzyki bez wyciszania odgłosów z otoczenia w trybie Awareness.

Gładka, regulowana opaska na głowę i miękkie poduszki nauszne

Doskonale dostrojone neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają głębokie basy i wyraźne tony średnie, bez względu na to czy słuchasz muzyki czy podcastu. Miękkie poduszki nauszne zakrywają całe ucho, zapewniając pasywną izolację dźwięków z zewnątrz. Opaska na głowę jest lekka, gładka i można ją z łatwością regulować, a przy tym nie zaplątuje się we włosy.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

74

Opinie

16/05/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetne sluchawki

Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.

Zalety

Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.

Wady

Niema

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

01/09/2022

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super!

Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

03/08/2022

Polska

Polska

Audiofilskie słuchawki

Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity

Zalety

Dobra jakość audio

Wady

Brak wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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