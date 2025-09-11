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TAQ2000BK/00
Otwarte słuchawki true wireless
Model nauszny
Do 28 godzin odtwarzania
Bluetooth Multipoint
Te otwarte słuchawki nauszne lekko, ale pewnie przylegają do ucha zewnętrznego, a elastyczny przegub umożliwia regulację uchwytu w celu zapewnienia maksymalnego komfortu. Precyzyjne przetworniki z przewodnictwem powietrznym kierują dźwięk do kanału słuchowego bez uszczelniania go, dzięki czemu słyszysz również to, co dzieje się w Twoim bezpośrednim otoczeniu.
Otrzymasz 7 godzin czasu odtwarzania po pełnym naładowaniu, a etui zapewnia dodatkowe 21 godzin. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, włóż słuchawki z powrotem do etui na 15 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę odtwarzania. Pełne naładowanie słuchawek trwa 2 godziny, a tryb mono pozwala na korzystanie z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje.
Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
HJanet
11/09/2025
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Malá, ale šikovná
Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.
Zalety
Váha, konstrukce okolo uší
Wady
Občas druhá strana špatně slyší hovor.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka