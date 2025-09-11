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Wszystkie serie

  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
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  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
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  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.
  • Model nauszny. Dopasowane do ucha.

Produkcja zakończona

2000 seriesOtwarte słuchawki true wireless

TAQ2000WT/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Model nauszny. Dopasowane do ucha.
Czysty dźwięk i komfort przez cały dzień dzięki prawdziwie bezprzewodowym słuchawkom dousznym o otwartej konstrukcji, które nosisz jak nauszniki. Każda słuchawka jest lekko, ale bezpiecznie przymocowana, a dzięki otwartej konstrukcji słyszysz zarówno otoczenie, jak i to, co gra w słuchawkach.
Poznaj wszystkie korzyści

Model nauszny. Dopasowane do ucha.

  • Otwarte słuchawki true wireless

  • Model nauszny

  • Do 28 godzin odtwarzania

  • Bluetooth Multipoint

Otwarte słuchawki nauszne. Wygoda przez cały dzień

Otwarte słuchawki nauszne. Wygoda przez cały dzień

Te otwarte słuchawki nauszne lekko, ale pewnie przylegają do ucha zewnętrznego, a elastyczny przegub umożliwia regulację uchwytu w celu zapewnienia maksymalnego komfortu. Precyzyjne przetworniki z przewodnictwem powietrznym kierują dźwięk do kanału słuchowego bez uszczelniania go, dzięki czemu słyszysz również to, co dzieje się w Twoim bezpośrednim otoczeniu.

Czas odtwarzania do 28 godzin. Smukłe etui ładujące

Czas odtwarzania do 28 godzin. Smukłe etui ładujące

Otrzymasz 7 godzin czasu odtwarzania po pełnym naładowaniu, a etui zapewnia dodatkowe 21 godzin. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, włóż słuchawki z powrotem do etui na 15 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę odtwarzania. Pełne naładowanie słuchawek trwa 2 godziny, a tryb mono pozwala na korzystanie z jednej słuchawki, podczas gdy druga się ładuje.

Stabilna łączność Bluetooth Multipoint

Stabilna łączność Bluetooth Multipoint

Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

11/09/2025

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Malá, ale šikovná

Sluchátka jsem si vybrala proto, že to nejsou pecky do uší. Vyhovuje mi design - sedí dobře. Zvuk je za mě v pohodě (používám na podcasty a telefonování). Při při telefonování si občas druhá strana stěžuje, že zvuk je kovový a trhá se.

Zalety

Váha, konstrukce okolo uší

Wady

Občas druhá strana špatně slyší hovor.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAQ2000BK Pravá bezdrátová otevřená sluchátka

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie