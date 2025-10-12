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TAR1509/00
FM/AM
Strojenie analogowe
Zasilanie bateryjne
To przenośne radio FM/AM zapewnia wyraźny, czysty dźwięk wszystkich ulubionych utworów. Analogowe strojenie ułatwia znalezienie żądanej stacji, a długa antena teleskopowa zapewnia najlepszy możliwy odbiór, gdziekolwiek jesteś.
Dwa pokrętła umożliwiają strojenie radia i regulację głośności, a poręczny przełącznik boczny umożliwia zmianę między zakresami fal FM i AM. Duży, wyraźny wyświetlacz strojenia pozwala zobaczyć, do której częstotliwości radio jest dostrojone, a wskaźnik LED świeci, gdy sygnał jest silny.
To analogowe radio jest na tyle małe, że z łatwością zmieści się w kieszeni; można je również zawiesić na nadgarstku za pomocą dołączonej smyczy. 2 baterie AAA zasilają dźwięk, a port słuchawek umożliwia prywatny odsłuch muzyki: idealne rozwiązanie, gdy chcesz usłyszeć najnowsze wyniki sportowych spotkań podczas zakupów.
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