Przenośne radio z portem słuchawek do prywatnego słuchania muzyki

To analogowe radio jest na tyle małe, że z łatwością zmieści się w kieszeni; można je również zawiesić na nadgarstku za pomocą dołączonej smyczy. 2 baterie AAA zasilają dźwięk, a port słuchawek umożliwia prywatny odsłuch muzyki: idealne rozwiązanie, gdy chcesz usłyszeć najnowsze wyniki sportowych spotkań podczas zakupów.