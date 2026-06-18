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Przenośne radio z latarką

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Przenośne radio z latarką

TAR1609/00

Przenośne radio z latarką

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Obsługuje sterowanie wybranymi modelami głośników Philips Bluetooth, soundbarów, głośników imprezowych, mikrosystemów, urządzeń CD soundmachine oraz przenośnych radioodbiorników.

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Instrukcje oraz dokumentacja

Deklaracja zgodności UE

  • PDF plik, 499.5 kB
  • 18 June 2026

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 1.1 MB
  • 18 June 2026

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