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  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
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  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania

Przenośne radio z latarką

TAR1609/00

5

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania

Z tym świetnym, niewielkim radiem z latarką jesteś gotowy na wszystko. Wysuwana antena odbiera stacje radiowe AM i FM, a mocna latarka oświetla drogę. Urządzenie ma nawet alarm SOS na sytuacje awaryjne. Można je ładować za pomocą kabla, energii słonecznej lub korbki ręcznej.

Poznaj wszystkie korzyści

Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania

  • Kompaktowe, przenośne radio

  • Analogowe strojenie FM/AM

  • Wbudowany akumulator litowo-jonowy

  • Latarka z sygnałem SOS

Kompaktowe, przenośne radio z latarką

Kompaktowe, przenośne radio z latarką

To poręczne przenośne radio jest idealnym towarzyszem podczas długich dni poza domem. Odbieraj wyraźny sygnał radiowy, ładuj inne urządzenia i oświetlaj drogę za pomocą wydajnej latarki. W sytuacji awaryjnej możesz nawet włączyć głośny alarm SOS z migającym światłem.

Wbudowana bateria litowo-jonowa. Ładowanie przez USB-C

Wbudowana bateria litowo-jonowa. Ładowanie przez USB-C

To poręczne radio Cię nie zawiedzie. Naładuj je za pomocą dołączonego kabla USB-C, aby słuchać radia nawet przez 32 godziny przy umiarkowanej głośności.

Zasilanie awaryjne energią słoneczną lub za pomocą korbki

Zasilanie awaryjne energią słoneczną lub za pomocą korbki

Nigdy nie zabraknie Ci energii! Zawsze możesz skorzystać z zasilania awaryjnego za pomocą paneli słonecznych znajdujących się na górze radia lub dołączonej korbki. Radio może być również zasilane 3 bateriami AAA (brak w zestawie). Port USB-A umożliwia użycie radia do ładowania innych urządzeń w sytuacji awaryjnej.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

08/09/2026

Polska

Polska

Polecam

Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.

Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2026-07-01

19/08/2025

Polska

Polska

Radio na każdą sytuację

Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.

Zalety

Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną

Wady

Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką

Date of Use 2025-07-19

30/01/2026

Latvija

Latvija

Zweryfikowany kupujący

Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim

Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.

Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Date of Use 2024-12-30

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie