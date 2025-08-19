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TAR1609/00
Kompaktowe, przenośne radio
Analogowe strojenie FM/AM
Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Latarka SOS
To poręczne przenośne radio jest idealnym towarzyszem na długie dni spędzane poza domem. Odbieraj wyraźny sygnał radiowy, ładuj inne urządzenia i oświetlaj drogę za pomocą mocnej latarki. W nagłych wypadkach możesz nawet włączyć głośny alarm SOS z migającym światłem.
To poręczne radio na pewno Cię nie zawiedzie. Ładowanie radia za pomocą dołączonego kabla USB-C zapewnia do 32 godzin odtwarzania przy rozsądnej głośności.
Nigdy nie trać zasilania! Zawsze masz możliwość awaryjnego ładowania za pomocą paneli słonecznych w górnej części radia lub dołączonej korby ręcznej. Radio jest zasilane 3 bateriami AAA (niedołączonymi do zestawu). Port USB-A pozwala używać radia do ładowania innych urządzeń w sytuacjach awaryjnych.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Zalety
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Wady
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Zweryfikowany kupujący
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti