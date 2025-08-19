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  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
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  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
  • Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania

Przenośne radio z latarką

TAR1609/00

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania
Z tym wspaniałym małym radiem z latarką jesteś gotowy(-a) na wszystko. Wysuwana antena odbiera radio AM i FM, a mocna latarka oświetla drogę. Jest nawet alarm SOS w nagłych wypadkach. Ładowanie za pomocą kabla, baterii słonecznej lub ręcznej korby.
Poznaj wszystkie korzyści

Niezawodne radio, latarka i zapasowe źródło zasilania

  • Kompaktowe, przenośne radio

  • Analogowe strojenie FM/AM

  • Wbudowany akumulator litowo-jonowy

  • Latarka SOS

Kompaktowe, przenośne radio z latarką

Kompaktowe, przenośne radio z latarką

To poręczne przenośne radio jest idealnym towarzyszem na długie dni spędzane poza domem. Odbieraj wyraźny sygnał radiowy, ładuj inne urządzenia i oświetlaj drogę za pomocą mocnej latarki. W nagłych wypadkach możesz nawet włączyć głośny alarm SOS z migającym światłem.

Wbudowany akumulator litowo-jonowy. Ładowanie za pomocą USB-C

Wbudowany akumulator litowo-jonowy. Ładowanie za pomocą USB-C

To poręczne radio na pewno Cię nie zawiedzie. Ładowanie radia za pomocą dołączonego kabla USB-C zapewnia do 32 godzin odtwarzania przy rozsądnej głośności.

Zasilanie awaryjne za pomocą paneli słonecznych lub korby ręcznej

Zasilanie awaryjne za pomocą paneli słonecznych lub korby ręcznej

Nigdy nie trać zasilania! Zawsze masz możliwość awaryjnego ładowania za pomocą paneli słonecznych w górnej części radia lub dołączonej korby ręcznej. Radio jest zasilane 3 bateriami AAA (niedołączonymi do zestawu). Port USB-A pozwala używać radia do ładowania innych urządzeń w sytuacjach awaryjnych.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

19/08/2025

Polska

Polska

Radio na każdą sytuację

Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.

Zalety

Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną

Wady

Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką

30/01/2026

Latvija

Latvija

Zweryfikowany kupujący

Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim

Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.

Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti

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