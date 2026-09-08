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TAR1609/00
Niezawodne radio, latarka i awaryjne źródło zasilania
Z tym świetnym, niewielkim radiem z latarką jesteś gotowy na wszystko. Wysuwana antena odbiera stacje radiowe AM i FM, a mocna latarka oświetla drogę. Urządzenie ma nawet alarm SOS na sytuacje awaryjne. Można je ładować za pomocą kabla, energii słonecznej lub korbki ręcznej.
Kompaktowe, przenośne radio
Analogowe strojenie FM/AM
Wbudowany akumulator litowo-jonowy
Latarka z sygnałem SOS
To poręczne przenośne radio jest idealnym towarzyszem podczas długich dni poza domem. Odbieraj wyraźny sygnał radiowy, ładuj inne urządzenia i oświetlaj drogę za pomocą wydajnej latarki. W sytuacji awaryjnej możesz nawet włączyć głośny alarm SOS z migającym światłem.
To poręczne radio Cię nie zawiedzie. Naładuj je za pomocą dołączonego kabla USB-C, aby słuchać radia nawet przez 32 godziny przy umiarkowanej głośności.
Nigdy nie zabraknie Ci energii! Zawsze możesz skorzystać z zasilania awaryjnego za pomocą paneli słonecznych znajdujących się na górze radia lub dołączonej korbki. Radio może być również zasilane 3 bateriami AAA (brak w zestawie). Port USB-A umożliwia użycie radia do ładowania innych urządzeń w sytuacji awaryjnej.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Jaro89
08/09/2026
Polska
Polecam
Mam już 2 radyjka Philips i są bardzo dobre. Mają dobry zasieg, działają jako mały powerbank. Możliwość ładowania telefonu. Panel solarny. Jedyne co bym zmienił to zwiększenie pojemności akumulatora i w związku z tym większy panel solarny.
Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2026-07-01
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Zalety
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Wady
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Przenośne radio z latarką
Date of Use 2025-07-19
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Zweryfikowany kupujący
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30
Przegląd ten został wykonany dla TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Date of Use 2024-12-30