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  • Obudź się i ruszaj

Radiobudzik

TAR3205/12

3.5
| (13) Opinie
Obudź się i ruszaj
Cyfrowy radiobudzik FM jest prosty w użyciu. Duża liczba zaprogramowanych stacji sprawia, że nawigacja jest niezwykle prosta. Możesz również ustawić alarm tak, aby budził Cię łagodnie narastającym dźwiękiem. Chcesz pospać dłużej? Po prostu wyciągnij rękę i naciśnij przycisk drzemki.
Poznaj wszystkie korzyści

Obudź się i ruszaj

  • Tuner FM, cyfrowe strojenie

  • Podwójny alarm

Cyfrowe radio FM

Tuner FM zapewnia czysty odbiór, a dodatkową zaletą jest możliwość zaprogramowania do 10 Twoich ulubionych stacji radiowych. Wyświetlacz wyraźnie pokazuje czas.

Wyłącznik czasowy umożliwiający zasypianie przy ulubionej stacji radiowej

Odpręż się przed snem, słuchając ulubionej stacji radiowej w tle. Wyłącznik czasowy można ustawić tak, aby radio grało przez maksymalnie 2 godziny, a po upływie ustawionego czasu samo się wyłączyło.

Podwójny alarm. Jeden zegar, dwie pobudki

Funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch różnych alarmów, a funkcja łagodnego budzenia obudzi Cię narastającym tonem radia i subtelnie wprowadzi w dzień.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.5

z 5

13

Opinie

31/12/2024

Polska

Polska

Zajefajny

Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"

Zalety

Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy

Wady

W sumie to nie znalazłem żadnych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Radiobudzik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Radiobudzik

26/11/2021

Polska

Polska

Radio budzik

Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Radiobudzik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Radiobudzik

02/09/2022

България

България

Zweryfikowany kupujący

Отличен обхват и качествен звук.

Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Радиочасовник

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Радиочасовник

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie