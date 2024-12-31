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TAR3205/12
Tuner FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Tuner FM zapewnia czysty odbiór, a dodatkową zaletą jest możliwość zaprogramowania do 10 Twoich ulubionych stacji radiowych. Wyświetlacz wyraźnie pokazuje czas.
Odpręż się przed snem, słuchając ulubionej stacji radiowej w tle. Wyłącznik czasowy można ustawić tak, aby radio grało przez maksymalnie 2 godziny, a po upływie ustawionego czasu samo się wyłączyło.
Funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch różnych alarmów, a funkcja łagodnego budzenia obudzi Cię narastającym tonem radia i subtelnie wprowadzi w dzień.
3.5
z 5
13
Opinie
AnoniKolo
31/12/2024
Polska
Zajefajny
Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"
Zalety
Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy
Wady
W sumie to nie znalazłem żadnych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Radiobudzik
Heniu 55-66
26/11/2021
Polska
Radio budzik
Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Radiobudzik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Radiobudzik
Becko
02/09/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Отличен обхват и качествен звук.
Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Радиочасовник
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAR3205 Радиочасовник