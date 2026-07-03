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TAS2000B/00
Pokaz świetlny LED
Bass+ i Auracast™
20 godzin odtwarzania
Pasek na nadgarstek i odporność na zachlapania
Ten kompaktowy głośnik przenośny zapewnia moc 20 W (10 W RMS) bogatego dźwięku. Podwójne membrany bierne i nasza wyjątkowa technologia Bass+ zapewniają głębokie i mocne basy — nawet podczas słuchania przy niższej głośności. Słuchawki mają również wbudowany mikrofon, więc jeśli nadejdzie połączenie, możesz je odebrać bez użycia rąk.
Czas odtwarzania do 20 godzin na jednym ładowaniu pozwala na słuchanie muzyki przez cały dzień i noc. Poręczny pasek na nadgarstek ułatwia przenoszenie tego głośnika, a odporna na zachlapania konstrukcja IPX5 chroni przed kroplami deszczu i rozlanymi płynami. 30-minutowe ładowanie zapewnia 5 godzin odtwarzania, a pełne naładowanie zajmuje około 2,5 godziny.
Listy odtwarzania gotowe? Bluetooth® 5.4 zapewnia stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego. Funkcja Multipoint umożliwia jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth®, a do portu USB-A głośnika można podłączyć przenośny odtwarzacz muzyki lub pendrive.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Zalety
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Wady
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Nazwa i logo Auracast™ są znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.
Stopień ochrony IPX5 oznacza, że głośnik jest chroniony przed strumieniami wody.