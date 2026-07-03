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Wszystkie serie

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  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
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  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc
  • Świeci i ma moc

Głośnik bezprzewodowy

TAS2000B/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny
Świeci i ma moc
Wyjdź na zewnątrz z odpornym na zachlapania małym głośnikiem, który zapewnia do 20 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu. Zabawne światła LED nadają klimat, Bass+ zapewnia głębokie basy przy dowolnej głośności, a można podłączyć inne głośniki, aby uzyskać większy dźwięk.
Poznaj wszystkie korzyści

Świeci i ma moc

  • Pokaz świetlny LED

  • Bass+ i Auracast™

  • 20 godzin odtwarzania

  • Pasek na nadgarstek i odporność na zachlapania

Odważny dźwięk z zaskakująco głębokimi basami przy każdej głośności

Odważny dźwięk z zaskakująco głębokimi basami przy każdej głośności

Ten kompaktowy głośnik przenośny zapewnia moc 20 W (10 W RMS) bogatego dźwięku. Podwójne membrany bierne i nasza wyjątkowa technologia Bass+ zapewniają głębokie i mocne basy — nawet podczas słuchania przy niższej głośności. Słuchawki mają również wbudowany mikrofon, więc jeśli nadejdzie połączenie, możesz je odebrać bez użycia rąk.

Długi czas odtwarzania i łatwość przenoszenia i odporność na niewielki deszcz

Długi czas odtwarzania i łatwość przenoszenia i odporność na niewielki deszcz

Czas odtwarzania do 20 godzin na jednym ładowaniu pozwala na słuchanie muzyki przez cały dzień i noc. Poręczny pasek na nadgarstek ułatwia przenoszenie tego głośnika, a odporna na zachlapania konstrukcja IPX5 chroni przed kroplami deszczu i rozlanymi płynami. 30-minutowe ładowanie zapewnia 5 godzin odtwarzania, a pełne naładowanie zajmuje około 2,5 godziny.

Strumieniowanie Bluetooth®, wielopunktowe odtwarzanie przez USB

Strumieniowanie Bluetooth®, wielopunktowe odtwarzanie przez USB

Listy odtwarzania gotowe? Bluetooth® 5.4 zapewnia stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego. Funkcja Multipoint umożliwia jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth®, a do portu USB-A głośnika można podłączyć przenośny odtwarzacz muzyki lub pendrive.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

03/07/2026

România

România

Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.

Zalety

Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.

Wady

Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

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Przypisy

  1. Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Nazwa i logo Auracast™ są znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

  2. Stopień ochrony IPX5 oznacza, że głośnik jest chroniony przed strumieniami wody.