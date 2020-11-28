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Produkcja zakończona
TASH402LF/00
Przetworniki 40 mm/zamkn. konstrukcja
Nauszne
Odporne na pot i wodę
Te słuchawki zapewniają do 20 godzin ciągłego odtwarzania, pozwalając bez przeszkód cieszyć się muzyką w podróży.
Twoja motywująca playlista przeniesie Cię na wyższy poziom. Idealnie dostrojone, 40-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają basy, które zmotywują Cię do wysiłku. Zamknięta konstrukcja gwarantuje doskonałą pasywną izolację szumów. Dzięki temu możesz słuchać muzyki, nie przeszkadzając osobom znajdującym się w pobliżu.
Miękkie, wentylowane poduszki nauszne są wypełnione żelem chłodzącym: bez względu na to, jak intensywnie trenujesz, słuchawki pozostają chłodne w dotyku. Poduszki można również zdjąć, co ułatwia czyszczenie.
4.8
z 5
26
Opinie
89%
poleca ten produkt
Mariuszzzz
28/11/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki!
Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !
Zalety
Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda
Wady
Kabel ładowania starego typu USB (typu B)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Zalety
jakosc, cena
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobry wybór
Słuchawki bez żadnego problemu łączą się z urządzeniami. Do tego są bardzo wygodne i grają całkiem ok jak za tak niską cenę. Dla mnie strzał w dziesiątkę, zdecydowanie polecam każdemu.
Zalety
Dobra cena, dobra jakość.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
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