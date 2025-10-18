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TAT2149WT/00
Niewielkie wymiary i duża moc
Dzięki swojej konstrukcji te małe, bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless są wygodne i dobrze wyglądają przez cały dzień! Dzięki doskonałemu dźwiękowi i dodatkowemu basowi przy niskim poziomie głośności mają one siłę przebicia wykraczającą poza ich rozmiar. Wychodzisz? Etui mieści się nawet na breloczku do kluczy.
Bardzo małe słuchawki douszne true wireless
Etui do ładowania do zawieszenia na breloku
Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.
Wyraźne połączenia
Nasze najmniejsze słuchawki douszne true wireless mają dyskretną budowę, która świetnie dopasowuje się do kształtu ucha, czyniąc noszenie ich bardzo wygodnym — nawet przez cały dzień. Umieszczane w części zewnętrznej ucha uniemożliwiają końcówkom wbijanie się w kanał słuchowy. Jeśli potrzebujesz lepszego dopasowania, dobierz silikonowe osłonki dostępne w trzech rozmiarach (dołączone do zestawu).
Te słuchawki true wireless mogą być małe, ale nie będzie trzeba zwiększać głośności, aby uzyskać najlepszy dźwięk z ich 10 mm przetworników. Aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą lewej słuchawki dousznej lub aplikacji Philips Headphones, a będziesz cieszyć się pełną mocą ulubionych basów, nawet podczas cichego słuchania.
Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.
1.5
z 5
2
Opinie
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Wady
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data użycia 2025-09-18
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Data użycia 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Wady
Не се прикрепя към ухото.
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Data użycia 2026-05-09
Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Data użycia 2026-05-09