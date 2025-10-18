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2000 seriesPrawdziwie bezprzewodowe słuchawki

TAT2149WT/00

1.5

| (2) Opinie

Dostępne warianty

Biały
Biały
Czarny
Czarny

Niewielkie wymiary i duża moc

Dzięki swojej konstrukcji te małe, bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless są wygodne i dobrze wyglądają przez cały dzień! Dzięki doskonałemu dźwiękowi i dodatkowemu basowi przy niskim poziomie głośności mają one siłę przebicia wykraczającą poza ich rozmiar. Wychodzisz? Etui mieści się nawet na breloczku do kluczy.

Poznaj wszystkie korzyści

Niewielkie wymiary i duża moc

  • Bardzo małe słuchawki douszne true wireless

  • Etui do ładowania do zawieszenia na breloku

  • Naturalny dźwięk. Dynamiczne basy.

  • Wyraźne połączenia

Bardzo małe słuchawki douszne. Niezwykle wygodne dopasowanie.

Bardzo małe słuchawki douszne. Niezwykle wygodne dopasowanie.

Nasze najmniejsze słuchawki douszne true wireless mają dyskretną budowę, która świetnie dopasowuje się do kształtu ucha, czyniąc noszenie ich bardzo wygodnym — nawet przez cały dzień. Umieszczane w części zewnętrznej ucha uniemożliwiają końcówkom wbijanie się w kanał słuchowy. Jeśli potrzebujesz lepszego dopasowania, dobierz silikonowe osłonki dostępne w trzech rozmiarach (dołączone do zestawu).

Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom

Te słuchawki true wireless mogą być małe, ale nie będzie trzeba zwiększać głośności, aby uzyskać najlepszy dźwięk z ich 10 mm przetworników. Aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą lewej słuchawki dousznej lub aplikacji Philips Headphones, a będziesz cieszyć się pełną mocą ulubionych basów, nawet podczas cichego słuchania.

Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą

Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą

Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.5

z 5

2

Opinie

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Wady

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Data użycia 2025-09-18

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Data użycia 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Wady

Не се прикрепя към ухото.

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Data użycia 2026-05-09

Przegląd ten został wykonany dla 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Data użycia 2026-05-09

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie