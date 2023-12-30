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TAT3217WT/00
Bogaty dźwięk
Wyraźne połączenia
Wodoodporność klasy IPX5
Do 26 godzin odtwarzania
Dzięki konstrukcji przypominającej kij hokejowy douszne słuchawki pasują do kanałów słuchowych, tworząc uszczelnienie, które zmniejsza hałas z zewnątrz. Mocne przetworniki 10 mm zapewniają bogaty i żywy dźwięk. Zawiera miękkie, wymienne silikonowe nakładki na uszy w trzech rozmiarach.
ENC wykorzystuje dwumikrofonowy algorytm redukcji szumów, aby zapewnić doskonałą jakość połączeń. Dwa mikrofony skutecznie redukują hałas otoczenia, dzięki czemu rozmówcy wyraźnie słyszą się nawzajem. Słuchawki bezprzewodowe true wireless umożliwiają wyraźną komunikację za każdym razem!
Dzięki kieszonkowemu etui ładującemu możesz zabrać ze sobą muzykę gdziekolwiek pójdziesz! W pełni naładowane słuchawki pozwalają na 6 godzin odtwarzania, a w pełni naładowane etui na dodatkowe 20 godzin. Ładowanie słuchawek przez 15 minut umożliwia odtwarzanie przez dodatkową godzinę!
3.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Zalety
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Wady
BRAK
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Przegląd ten został wykonany dla TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Przegląd ten został wykonany dla TAT3217BK Potpuno bežične slušalice