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Produkcja zakończona
TAUE101WT/00
Przetworniki 14,2 mm/ otwarta konstr.
Douszne
Wysokiej jakości przetworniki głośnikowe o średnicy 14,2 mm z magnesami neodymowymi zapewniają bogate brzmienie basów i czysty dźwięk.
Konstrukcja produktu opiera się na geometrii uszu, dzięki czemu produkt dobrze dopasowuje się do ucha, a korzystanie z niego jest niezwykle wygodne.
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