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Produkcja zakończona

Słuchawki bezprzewodowe

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Opinie | 87% poleca ten produkt
Stworzone dla Ciebie
Słuchaj muzyki w komfortowych warunkach. Te słuchawki dokanałowe zapewniają prawdziwą swobodę dzięki bezprzewodowemu połączeniu, a ich niewielkie wymiary umożliwiają idealne dopasowanie. Kompaktowe etui z funkcją ładowania, które mieści się w kieszeni lub torebce, zapewnia do 12 godzin odtwarzania.
Poznaj wszystkie korzyści

Stworzone dla Ciebie

  • Przetworniki 6 mm / zamk. konstr.

  • Bluetooth®

  • Czarna

Nawet 12 godzin odtwarzania dzięki etui z funkcją ładowania

Czas odtwarzania wynosi do 3 godzin po jednym naładowaniu, a w przypadku korzystania z całkowicie naładowanego etui zyskujesz dodatkowe 9 godzin pracy po wielokrotnym ładowaniu. Wystarczy umieścić słuchawki z powrotem w etui za każdym razem, gdy wymagają ładowania. Pełne ładowanie trwa 2 godziny.

Małe słuchawki

Dzięki dopasowanej i lekkiej konstrukcji możesz słuchać muzyki w naprawdę komfortowych warunkach.

6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne. Wspaniały dźwięk, mocne basy.

6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wspaniały dźwięk i mocne basy. Owalna wkładka akustyczna maksymalizuje skuteczność pasywnej izolacji szumów. Tryb mono umożliwia odtwarzanie dźwięku w jednej słuchawce, gdy nie chcesz izolować się od świata dookoła.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

28

Opinie

87%

poleca ten produkt

3

30/06/2021

Polska

Polska

10/10

Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.

Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

super jakość

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Zalety

jakość dźwieku, cena

Wady

brak

Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Idealne

Do tej pory miałem problem z wypadającymi słuchawkami z uszu. Tutaj tego problemu nie ma, do tego są bardzo wygodne i grają na prawdę super. Bezproblemowo łączą się z telefonem, a cena jak za tego typu słuchawki całkiem ok, szczerze polecam.

Zalety

Wygodne, dobra jakość dźwięku.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie