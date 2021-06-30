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Produkcja zakończona
TAUT102BK/00
Przetworniki 6 mm / zamk. konstr.
Bluetooth®
Czarna
Czas odtwarzania wynosi do 3 godzin po jednym naładowaniu, a w przypadku korzystania z całkowicie naładowanego etui zyskujesz dodatkowe 9 godzin pracy po wielokrotnym ładowaniu. Wystarczy umieścić słuchawki z powrotem w etui za każdym razem, gdy wymagają ładowania. Pełne ładowanie trwa 2 godziny.
Dzięki dopasowanej i lekkiej konstrukcji możesz słuchać muzyki w naprawdę komfortowych warunkach.
6-milimetrowe neodymowe przetworniki akustyczne zapewniają wspaniały dźwięk i mocne basy. Owalna wkładka akustyczna maksymalizuje skuteczność pasywnej izolacji szumów. Tryb mono umożliwia odtwarzanie dźwięku w jednej słuchawce, gdy nie chcesz izolować się od świata dookoła.
4.6
z 5
28
Opinie
87%
poleca ten produkt
Zakor
30/06/2021
Polska
10/10
Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.
Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
super jakość
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Zalety
jakość dźwieku, cena
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Domcio8
24/11/2020
Polska
Idealne
Do tej pory miałem problem z wypadającymi słuchawkami z uszu. Tutaj tego problemu nie ma, do tego są bardzo wygodne i grają na prawdę super. Bezproblemowo łączą się z telefonem, a cena jak za tego typu słuchawki całkiem ok, szczerze polecam.
Zalety
Wygodne, dobra jakość dźwięku.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe