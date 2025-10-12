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TAV2000FB/00
Klasyczne wzornictwo, nowoczesny dźwięk
Cyfrowe strojenie FM
Bluetooth® 5.4
Wymienna bateria
Kup dla klasycznego wyglądu, zatrzymaj dla ciepłego brzmienia. To przenośne radio przywraca zaokrąglony kształt i przyjemne w dotyku pokrętło głośności znane z radioodbiorników z lat 50. XX wieku, a dodatkowo oferuje ciepły, zaskakująco mocny dźwięk dzięki 2,5-calowemu przetwornikowi pełnozakresowemu. To idealne połączenie tradycji i innowacji.
Muzyka, wiadomości, słuchowiska czy sport? Niezależnie od tego, czego lubisz słuchać, to radio FM zapewnia krystalicznie czysty odbiór dzięki teleskopowej antenie. Cyfrowe strojenie sprawia, że stacje są bardzo łatwe do znalezienia, a ponadto można zapisać 20 stacji i przypisać dwie ulubione do przycisków szybkiego dostępu oznaczonych numerami 1 i 2 z przodu radia.
To radio o klasycznym wyglądzie oferuje znacznie więcej niż tylko radio. Łączność Bluetooth® 5.4 umożliwia strumieniowe przesyłanie podcastów, list odtwarzania i innych treści z urządzenia inteligentnego do radia. Ciesz się stabilnym połączeniem i wysoką jakością dźwięku, nawet jeśli lista odtwarzania jest przesyłana strumieniowo z telefonu pozostawionego w innym pomieszczeniu.
Opinie
Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.