Bluetooth® 5.4 zapewnia stabilne połączenie o większym zasięgu

To radio o klasycznym wyglądzie oferuje znacznie więcej niż tylko radio. Łączność Bluetooth® 5.4 umożliwia strumieniowe przesyłanie podcastów, list odtwarzania i innych treści z urządzenia inteligentnego do radia. Ciesz się stabilnym połączeniem i wysoką jakością dźwięku, nawet jeśli lista odtwarzania jest przesyłana strumieniowo z telefonu pozostawionego w innym pomieszczeniu.