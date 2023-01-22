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  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
  • Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu

Produkcja zakończona

FidelioSłuchawki

X2HR/00

4.4
| (7) Opinie
Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu
Słuchawki Fidelio X2HR zapewniają realistyczne wrażenia podczas słuchania muzyki w domu, gwarantując doskonały dźwięk i wygodę. Zanurz się w nieskazitelnych detalach dźwiękowych — dopasowana konstrukcja słuchawek została opracowana tak, aby w pełni zadowolić użytkownika.
Poznaj wszystkie korzyści

Wysoka jakość dźwięku w zaciszu Twojego domu

  • Dźwięk wysokiej rozdzielczości

  • Nauszne

  • Otwarta konstrukcja akustyczna

  • Wentylowane poduszki

Adapter 3,5–6,3 mm w zestawie

Przetworniki neodymowe o średnicy 50 mm zapewniają szeroki i jednocześnie wiernie odwzorowany zakres dźwięków

Przetworniki neodymowe o średnicy 50 mm zapewniają szeroki i jednocześnie wiernie odwzorowany zakres dźwięków

Każdy głośnik jest wybierany ręcznie z całą starannością, dostrajany i testowany przed dopasowaniem w celu zapewnienia najbardziej szczegółowego, naturalnego dźwięku. 50-milimetrowe przetworniki wykorzystują magnesy neodymowe o wysokiej mocy, aby oddać pełną dynamikę nagrań i zapewnić zrównoważone, wyraźne brzmienie basów, wysoką klarowność pasma środkowego oraz nieskazitelną reprodukcję tonów wysokich.

Otwarta konstrukcja akustyczna zapewnia idealnie wierny dźwięk

Otwarta konstrukcja akustyczna zapewnia idealnie wierny dźwięk

Otwarta konstrukcja akustyczna eliminuje tworzenie się ciśnienia za przetwornikiem, umożliwiając swobodny ruch membrany, co znacznie poprawia tło akustyczne i wygładza dźwięki o wysokich częstotliwościach.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

7

Opinie

4
3
2

22/01/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Słuchawki godne polecenia

Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.

Zalety

-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla

Wady

-Nie znalazłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2HR Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2HR Słuchawki

01/11/2021

Polska

Polska

Bardzo wygodne. Miły, klarowny dźwięk.

Pierwszy raz miałem z nimi kontakt na wystawie w sklepie, zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie pod względem designu, materiałów no i oczywiście dźwięku. Od tamtej pory miałem je gdzieś z tyłu głowy. Szukałem słuchawek do zacisza domowego, dlatego konstrukcja open-back oferująca większą scenę/przestrzenność, ale też co za tym idzie, brak szczelności dźwięku. Dlatego proszę być świadomym, ze uciekający dźwięk może przeszkadzać komuś w otoczeniu, taka specyfika konstrukcji. Gdy nadarzyła się spora przecena na amazon kupiłem bez zastanowienia. Nie mam porównania w kwestii dźwięku do innych słuchawek, dlatego moje wrażenia mogą być mało miarodajne i proszę mieć to na względzie. W moim odczuciu dźwięk jest wystarczająco klarowny, słuchając np. Red Hot Chili Peppers dźwięki nie zlewają się. Mogę wyodrębnić pałeczki, perkusję, gitarę wiodącą i basową. No brzmi to jak złożona muzyka a nie hałas. Przestrzennośc daje o sobie znać podczas oglądania filmów czy grania w gry. Sygnatura dźwięku nie jest analityczna ale nadal rozsądnie neutralna, wykres czestotliwości to bardziej takie łagodne U. Jak to się przekłada dla mnie? Tak, że brzmienie jest przyjemne do codziennego słuchania. Muzyka a w szczególności treble i midy nie męczą ucha nawet po całodniowych odsłuchach. Bas nie jest dla mnie przesadzony, recenzenci używali określenia "punch" i w pełni się z tym zgadzam. Nie jest on mulisty a raczej zaakcentowany, często właśnie takim stonowanym punchem. Może brzmieć to śmiesznie, ale nie wiem jak inaczej to opisać. W konsekwencji, tak samo jak w przypadku trebli i midów, bass również nie męczy ucha. I myślę, że o ile takie opisy dźwięków są raczej subiektywne, tak już temat przewodni "fatygi używania słuchawek" jaki tu prowadzę może być bardziej uniwersalny i wiarygodny. Bo w parze z przyjemnym i nie męczącym dźwiękiem, idzie niesamowicie wygodna i komfortowa konstrukcja słuchawek. Mimo ich dużej wagi, mogę w nich siedzieć cały dzień i nic mnie nie drażni, nie uciska, nie grzeje i nie doskwiera. Gdyby nie waga i kabel to pewnie zapomniałbym, że je noszę. Niska impedancja słuchawek oznacza, że wydobędziesz ich pełny potencjał nawet na smartphonie, bez żadnych amplitunerów. Użytkuję je już blisko 2 lata i nie mam na co narzekać. Przewiduje, że posłużą mi na kolejnych dwadzieścia i bardzo się z nich cieszę. Polecam, sam namówiłem przyjaciela do zakupu i tez jest zadowolony.

Zalety

Bardzo wygodne. Solidna konstrukcja. Niemęcząca sygnatura dźwięku. Przyjemne brzmienie. Nienachalny bass.

Wady

Dla kogoś moga być zbyt ciężkie, swoje ważą. Dla mnie to nie problem.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2HR Słuchawki

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2HR Słuchawki

19/10/2021

Polska

Polska

Niesamowite

Są niesamowite. Pięknie wykonane dzwięk szczegółkwy bez podbijania basu. Nie są to słuchawki miłośnika prostej łupanki.

Zalety

Wykonanie

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2HR Słuchawki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X2HR Słuchawki

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie