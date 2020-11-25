Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Szeroka, naturalna scena dźwiękowa
Niezwykła lekkość i wygoda
Najwyższej jakości skóra/metal
Odłączany przewód o długości 3 m
Słuchawki Philips Fidelio X3 wyposażone są w dwuwarstwowe elementy nauszne, które zmniejszają rezonans i drgania. Neodymowe przetworniki są nachylone o 15 stopni, dzięki czemu dopasowują się do naturalnej geometrii uszu, zapewniając optymalną dokładność przy wysokich częstotliwościach. W rezultacie otrzymujemy doskonałą jakość i szczegółowość dźwięku.
Te nauszne słuchawki nie tylko zapewniają spektakularną jakość dźwięku, ale też są niezwykle wygodne. Lekka i miękka wewnętrzna opaska na głowę umożliwia doskonałe dopasowanie. Z kolei zewnętrzna opaska na głowę zapewnia optymalne obciążenie, a miękkie i wygodne poduszki nauszne z wyjątkowo lekkiej pianki tworzą świetną izolację. Słuchawki idealnie sprawdzają się podczas długiego słuchania.
Nauszniki o otwartej konstrukcji są pokryte przezroczystą akustycznie tkaniną głośnikową Kvadrat. Materiał ten umożliwia swobodny przepływ powietrza, eliminując tworzenie się ciśnienia za membraną i zapewniając przestrzenną jakość dźwięku.
Nagrody
4.8
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Krisu628
25/11/2020
Polska
Super dzwięk
Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.
Zalety
Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
An tos
22/04/2020
Polska
Kablowe to podstawa
Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !
Zalety
Komfort
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3
Volodymyr69
28/07/2024
Україна
Zweryfikowany kupujący
Super
Super super super sound Super super super quality!!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3