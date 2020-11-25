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  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
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  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
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  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
  • Jak sala koncertowa dla Twoich uszu

Produkcja zakończona

FidelioPrzewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

X3/00

4.8
| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

2 Nagrody

Jak sala koncertowa dla Twoich uszu
Usłysz każdy szczegół — od oddechu piosenkarza po skrzypienie gryfu. Te profesjonalnej klasy słuchawki o otwartej konstrukcji zapewniają niesamowity komfort noszenia i nieskazitelny dźwięk. Postaw na wyraźny i szczegółowy dźwięk za każdym razem, kiedy zakładasz je na uszy.
Poznaj wszystkie korzyści

Przeznaczone dla audiofilów

Jak sala koncertowa dla Twoich uszu

  • Szeroka, naturalna scena dźwiękowa

  • Niezwykła lekkość i wygoda

  • Najwyższej jakości skóra/metal

  • Odłączany przewód o długości 3 m

Zaprojektowane z myślą o wyjątkowej efektywności

Zaprojektowane z myślą o wyjątkowej efektywności

Słuchawki Philips Fidelio X3 wyposażone są w dwuwarstwowe elementy nauszne, które zmniejszają rezonans i drgania. Neodymowe przetworniki są nachylone o 15 stopni, dzięki czemu dopasowują się do naturalnej geometrii uszu, zapewniając optymalną dokładność przy wysokich częstotliwościach. W rezultacie otrzymujemy doskonałą jakość i szczegółowość dźwięku.

Wygoda, niesamowita jakość dźwięku i doskonałe wzornictwo

Wygoda, niesamowita jakość dźwięku i doskonałe wzornictwo

Te nauszne słuchawki nie tylko zapewniają spektakularną jakość dźwięku, ale też są niezwykle wygodne. Lekka i miękka wewnętrzna opaska na głowę umożliwia doskonałe dopasowanie. Z kolei zewnętrzna opaska na głowę zapewnia optymalne obciążenie, a miękkie i wygodne poduszki nauszne z wyjątkowo lekkiej pianki tworzą świetną izolację. Słuchawki idealnie sprawdzają się podczas długiego słuchania.

Otwarta konstrukcja i szeroka, naturalna scena dźwiękowa

Otwarta konstrukcja i szeroka, naturalna scena dźwiękowa

Nauszniki o otwartej konstrukcji są pokryte przezroczystą akustycznie tkaniną głośnikową Kvadrat. Materiał ten umożliwia swobodny przepływ powietrza, eliminując tworzenie się ciśnienia za membraną i zapewniając przestrzenną jakość dźwięku.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Super dzwięk

Wygodne, dobrze leżace słuchawki, czysty dzwięk, polecam każdemu kto wymaga dobrej jakosci.

Zalety

Czyste wysokie tony, Niskie tony jak na słuchawki bardzo dobre, Wykonanie premium

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

22/04/2020

Polska

Polska

Kablowe to podstawa

Jako fan słuchawek na kablu , musze pochwalić produkt za wygodę noszenia , fajne jest to podwójne podtrzymanie na glowie , dobrze siedza na uchu !

Zalety

Komfort

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Przewodowe „otwarte” słuchawki nauszne X3

28/07/2024

Україна

Україна

Zweryfikowany kupujący

Super

Super super super sound Super super super quality!!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Fidelio X3 Накладні дротові навушники відкритого типу X3

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie