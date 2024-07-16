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Raty 3x0% z Klarna
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Odkurza i myje jednocześnie
Technologia PowerCyclone 8
Do 60 min (Eco) / 15 min (Turbo)(2)
Moduł do mycia Aqua
2 ustaw., 2 akcesoria i uchwyt ścienny
Dzięki połączeniu technologii PowerCyclone 8 i cyfrowego silnika PowerBlade odkurzacz generuje dużą prędkość przepływu powietrza (do 820 l/min(3)), co oznacza dużą energooszczędność. Rezultat? Dokładne zbieranie kurzu i brudu przy dłuższym czasie pracy zwłaszcza na twardych podłogach.
Dzięki nasadce z podświetleniem LED, która wychwytuje do 99% kurzu i brudu przy najwyższym ustawieniu(4) odkurzanie jest łatwe i skuteczne. Nasadka oświetla drobne cząsteczki kurzu, świecąc pod odpowiednim kątem, dzięki czemu doskonale wiesz, gdzie musisz posprzątać. Nasadka została zaprojektowana tak, aby przesuwać się bardzo blisko ścian i krawędzi, wychwytując uporczywe cząsteczki brudu. W całym domu nie pozostanie najmniejszy ślad kurzu.
Sprzątanie w szafkach, narożnikach lub na wysokości — odkurzacz Philips z serii 3000 da sobie z tym radę. Można go przekształcić w odkurzacz ręczny, co ułatwia jego przenoszenie. Długa szczelinówka pomaga dotrzeć do wąskich przestrzeni. Narzędzie wielofunkcyjne 2w1 łatwo przełącza się między miękką szczotką do odkurzania delikatnych powierzchni a szeroką szczelinówką do czyszczenia trudno dostępnych narożników.
4.7
z 5
15
Opinie
93%
poleca ten produkt
Tajna
16/07/2024
Česká republika
Skvělá výdrž baterie pro úklid všech místností
Vysavač vydrží vysávat až 60 minut, za tu dobu mám všechny podlahy vysáté. Hubice na vysávání svítí a jde vidět každý vlas - šokovalo mě, kolik prachu a chlupů se vždy nahromadí v rozích místnosti. Modul pro vytírání a vysávání se nacvakne, doplní vodou (dávám i čisticí prostředek) a nasadí se na něj hadřík na suchý zip. Pak už vysavač vysává a vytírá najednou. Na běžné znečištění podlahy včetně vylitých nápojů to bohatě stačí. Tyč vysavače se dá zkrátit na výkonný ruční vysavač a vysát, co je třeba.
Zalety
Celý byt vysaje a vytře na jedno nabití
Wady
Velmi dlouhé vlasy se občas zamotají do kartáče
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Barb1234!!
21/02/2024
Česká republika
Super!
Lehký a praktický vysavač. Hlavní výhodou je, že je bezdrátový, takže vám při práci nezavazí žádné kabely. Navíc jsou skvělým pomocníkem LED světla, díky kterým uvidíte při uklízení i na sebemenší prach. Akorát mu chybí menší nástavec na rohy. Jinak ale naprosto splnil má očekávání a skvěle se s ním vysává.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Веселий
08/03/2024
Україна
Пилосос дуже сильний
Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
¹ W trybie Eco, dla odkurzacza ręcznego.
² W trybie Turbo, dla odkurzacza ręcznego.
(3) W trybie Turbo
(4) Na twardych podłogach w trybie Turbo
(5) W trybie Normal, tylko jako urządzenie ręczne / W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne
(6) Wielkość cząstek >0,5 μm
(7) Na twardych podłogach z suchą nasadką
(8) W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne