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  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
  • Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii

Seria Aqua 3000Bezprzewodowy odkurzacz Aqua 3000

XC3131/01

4.7
| (15) Opinie | 93% poleca ten produkt
Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii
Z bezprzewodowym odkurzaczem Aqua 3000 firmy Philips wystarczy jedno sprzątanie, aby dokładnie wyczyścić podłogi. Nasadka z diodami LED pozwala uwidocznić ukryty kurz i brud, który następnie jest skutecznie usuwany dzięki technologii PowerCyclone 8. Dołączany moduł Aqua pozwala na jednoczesne odkurzenie i umycie podłóg. Aż 60 minut pracy na jednym ładowaniu¹ ułatwia sprzątanie domu.
Poznaj wszystkie korzyści

Aż 60 min pracy na jednym ładowaniu¹ i nasadka z diodami LED

Usuwa więcej kurzu przy mniejszym zużyciu baterii

  • Odkurza i myje jednocześnie

  • Technologia PowerCyclone 8

  • Do 60 min (Eco) / 15 min (Turbo)(2)

  • Moduł do mycia Aqua

  • 2 ustaw., 2 akcesoria i uchwyt ścienny

PowerCyclone 8: duża moc ssania przy minimalnym zużyciu baterii(8)

PowerCyclone 8: duża moc ssania przy minimalnym zużyciu baterii(8)

Dzięki połączeniu technologii PowerCyclone 8 i cyfrowego silnika PowerBlade odkurzacz generuje dużą prędkość przepływu powietrza (do 820 l/min(3)), co oznacza dużą energooszczędność. Rezultat? Dokładne zbieranie kurzu i brudu przy dłuższym czasie pracy zwłaszcza na twardych podłogach.

Nasadka z podświetleniem LED wychwytująca kurz

Nasadka z podświetleniem LED wychwytująca kurz

Dzięki nasadce z podświetleniem LED, która wychwytuje do 99% kurzu i brudu przy najwyższym ustawieniu(4) odkurzanie jest łatwe i skuteczne. Nasadka oświetla drobne cząsteczki kurzu, świecąc pod odpowiednim kątem, dzięki czemu doskonale wiesz, gdzie musisz posprzątać. Nasadka została zaprojektowana tak, aby przesuwać się bardzo blisko ścian i krawędzi, wychwytując uporczywe cząsteczki brudu. W całym domu nie pozostanie najmniejszy ślad kurzu.

Łatwe sprzątanie dzięki trybowi ręcznemu i akcesoriom

Łatwe sprzątanie dzięki trybowi ręcznemu i akcesoriom

Sprzątanie w szafkach, narożnikach lub na wysokości — odkurzacz Philips z serii 3000 da sobie z tym radę. Można go przekształcić w odkurzacz ręczny, co ułatwia jego przenoszenie. Długa szczelinówka pomaga dotrzeć do wąskich przestrzeni. Narzędzie wielofunkcyjne 2w1 łatwo przełącza się między miękką szczotką do odkurzania delikatnych powierzchni a szeroką szczelinówką do czyszczenia trudno dostępnych narożników.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

15

Opinie

93%

poleca ten produkt

4
3
2

16/07/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělá výdrž baterie pro úklid všech místností

Vysavač vydrží vysávat až 60 minut, za tu dobu mám všechny podlahy vysáté. Hubice na vysávání svítí a jde vidět každý vlas - šokovalo mě, kolik prachu a chlupů se vždy nahromadí v rozích místnosti. Modul pro vytírání a vysávání se nacvakne, doplní vodou (dávám i čisticí prostředek) a nasadí se na něj hadřík na suchý zip. Pak už vysavač vysává a vytírá najednou. Na běžné znečištění podlahy včetně vylitých nápojů to bohatě stačí. Tyč vysavače se dá zkrátit na výkonný ruční vysavač a vysát, co je třeba.

Zalety

Celý byt vysaje a vytře na jedno nabití

Wady

Velmi dlouhé vlasy se občas zamotají do kartáče

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

21/02/2024

Česká republika

Česká republika

Super!

Lehký a praktický vysavač. Hlavní výhodou je, že je bezdrátový, takže vám při práci nezavazí žádné kabely. Navíc jsou skvělým pomocníkem LED světla, díky kterým uvidíte při uklízení i na sebemenší prach. Akorát mu chybí menší nástavec na rohy. Jinak ale naprosto splnil má očekávání a skvěle se s ním vysává.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua

08/03/2024

Україна

Україна

Пилосос дуже сильний

Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

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Przypisy

  1. ¹ W trybie Eco, dla odkurzacza ręcznego.

  2. ² W trybie Turbo, dla odkurzacza ręcznego.

  3. (3) W trybie Turbo

  4. (4) Na twardych podłogach w trybie Turbo

  5. (5) W trybie Normal, tylko jako urządzenie ręczne / W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne

  6. (6) Wielkość cząstek >0,5 μm

  7. (7) Na twardych podłogach z suchą nasadką

  8. (8) W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne