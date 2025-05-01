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Odkurzacz bezprzewodowy serii 2000/3000Zestaw akcesoriów

XV1632/01

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Zestaw akcesoriów
Zestaw akcesoriów zgodny z bezprzewodowymi odkurzaczami serii 2000 oraz 3000 firmy Philips (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). W jego skład wchodzą narzędzie 2 w 1 i szczelinówka.
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Produkty kompatybilne
Seria 3000

Seria 3000
Odkurzacz bezprzewodowy

XC3032/01R1

Seria 2000

Seria 2000
Odkurzacz bezprzewodowy

XC2011/01R1

Seria Aqua 3000

Seria Aqua 3000
Bezprzewodowy odkurzacz Aqua 3000

XC3131/01

Seria 2000

Seria 2000
Odkurzacz bezprzewodowy

XC2012/01R1

Seria 3000

Seria 3000
Odkurzacz bezprzewodowy

XC3031/01R1

Seria 3000

Seria 3000
Odkurzacz bezprzewodowy

XC3033/01R1

Seria 3000

Seria 3000
Odkurzacz bezprzewodowy

XC3131/01R1

Seria 3000

Seria 3000
Odkurzacz bezprzewodowy

XC3133/01R1

Seria 3000

Seria 3000
Odkurzacz bezprzewodowy

XC3131/61

Seria 2000

Seria 2000
Odkurzacz bezprzewodowy

XC2011/01

Zestaw akcesoriów

  • Zgodność z:

  • XC2011, XC2012

  • XC3031, XC3032, XC3033

  • XC3131, XC3132, XC3133

Narzędzie 2 w 1

Szczelinówka i szczotka 2 w 1 to uniwersalne narzędzia do sprzątania

Do odkurzania szczelin i szpar

Dzięki tej szczelinówce posprzątasz wąskie narożniki lub trudno dostępne miejsca.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/05/2025

Srbija

Srbija

Kompaktan

Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine

Zalety

Kompaktan

Wady

Nema dodatke nastavke za usisavanje

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

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