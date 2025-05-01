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XC3032/01R1
XC2011/01R1
XC3131/01
XC2012/01R1
XC3031/01R1
XC3033/01R1
XC3131/01R1
XC3133/01R1
XC3131/61
XC2011/01
Zgodność z:
XC2011, XC2012
XC3031, XC3032, XC3033
XC3131, XC3132, XC3133
Szczelinówka i szczotka 2 w 1 to uniwersalne narzędzia do sprzątania
Dzięki tej szczelinówce posprzątasz wąskie narożniki lub trudno dostępne miejsca.
Nagrody
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Vamp92
01/05/2025
Srbija
Kompaktan
Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine
Zalety
Kompaktan
Wady
Nema dodatke nastavke za usisavanje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000