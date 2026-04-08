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Odkurzacz bezprzewodowy serii 2000/3000 Zestaw akcesoriów
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XV1632/01
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Zestaw akcesoriów zgodny z bezprzewodowymi odkurzaczami serii 2000 oraz 3000 firmy Philips (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). W jego skład wchodzą narzędzie 2 w 1 i szczelinówka.