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Odkurzacz bezprzewodowy serii 2000/3000 Zestaw akcesoriów

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Odkurzacz bezprzewodowy serii 2000/3000Zestaw akcesoriów

XV1632/01

Odkurzacz bezprzewodowy serii 2000/3000 Zestaw akcesoriów

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Instrukcje oraz dokumentacja

Zestaw akcesoriów zgodny z bezprzewodowymi odkurzaczami serii 2000 oraz 3000 firmy Philips (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). W jego skład wchodzą narzędzie 2 w 1 i szczelinówka.

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  • 8 April 2026