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  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi
  • Czyste podłogi

Seria 2000Odkurzacz bezprzewodowy

XC2011/01

Czyste podłogi
Dzięki zwrotnym odkurzaczom Philips z serii 2000 sprzątanie jest dziecinnie proste. Technologia PowerCyclone zapewnia dużą moc ssania na twardych podłogach, a nasadka z podświetleniem LED pozwala dostrzec ukryty kurz.
Poznaj wszystkie korzyści

Do 40 min na jednym ładowaniu(1)

Czyste podłogi

  • Duża moc ssania dzięki PowerCyclone 7

  • Nasadka z podświetleniem LED

  • Do 40 min (Eco) / 10 min (Turbo)(2)

  • 2 ustawienia i uchwyt ścienny

PowerCyclone 7: duża moc ssania przy minimalnym zużyciu baterii

PowerCyclone 7: duża moc ssania przy minimalnym zużyciu baterii

Połączenie technologii PowerCyclone 7 i silnika cyfrowego PowerBlade zapewnia dużą prędkość przepływu powietrza (do 660 l/min(3)) i oszczędność energii. Rezultat? Dokładne zbieranie kurzu i brudu przy dłuższym czasie pracy, zwłaszcza na twardych podłogach.

Nasadka z podświetleniem LED wychwytująca kurz

Nasadka z podświetleniem LED wychwytująca kurz

Dzięki nasadce z podświetleniem LED, która wychwytuje do 99%(7) kurzu i brudu przy najwyższym ustawieniu, nie musisz wykonywać żadnych zbędnych ruchów. Świecąc pod odpowiednim kątem, wykrywa drobne cząsteczki kurzu, dzięki czemu wiesz dokładnie, gdzie posprzątać. Nasadka została zaprojektowana tak, aby przesuwać się bardzo blisko ścian i krawędzi, wychwytując uporczywe cząsteczki brudu. Nie pozostawiaj po sobie ani śladu kurzu.

Wymienna bateria wystarcza na 40 minut (tryb Eco) / 10 minut (tryb Turbo)(4)

Wymienna bateria wystarcza na 40 minut (tryb Eco) / 10 minut (tryb Turbo)(4)

Po jednorazowym naładowaniu odkurzacz Philips z serii 2000 wyczyści ponad 180 m2 w trybie Eco i ponad 45 m2 w trybie Turbo.(5)

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. (1) W trybie Eco, tylko jako urządzenie ręczne

  2. (2) W trybie Normal, tylko jako urządzenie ręczne / W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne

  3. (3) W trybie Turbo

  4. (4) W trybie Normalnym, tylko jako urządzenie ręczne / W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne

  5. (5) Na twardych podłogach z suchą nasadką

  6. (6) Wielkość cząstek >0,5 μm

  7. (7) Na twardych podłogach w trybie Turbo