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XC2011/01
Duża moc ssania dzięki PowerCyclone 7
Nasadka z podświetleniem LED
Do 40 min (Eco) / 10 min (Turbo)(2)
2 ustawienia i uchwyt ścienny
Połączenie technologii PowerCyclone 7 i silnika cyfrowego PowerBlade zapewnia dużą prędkość przepływu powietrza (do 660 l/min(3)) i oszczędność energii. Rezultat? Dokładne zbieranie kurzu i brudu przy dłuższym czasie pracy, zwłaszcza na twardych podłogach.
Dzięki nasadce z podświetleniem LED, która wychwytuje do 99%(7) kurzu i brudu przy najwyższym ustawieniu, nie musisz wykonywać żadnych zbędnych ruchów. Świecąc pod odpowiednim kątem, wykrywa drobne cząsteczki kurzu, dzięki czemu wiesz dokładnie, gdzie posprzątać. Nasadka została zaprojektowana tak, aby przesuwać się bardzo blisko ścian i krawędzi, wychwytując uporczywe cząsteczki brudu. Nie pozostawiaj po sobie ani śladu kurzu.
Po jednorazowym naładowaniu odkurzacz Philips z serii 2000 wyczyści ponad 180 m2 w trybie Eco i ponad 45 m2 w trybie Turbo.(5)
Opinie
(1) W trybie Eco, tylko jako urządzenie ręczne
(2) W trybie Normal, tylko jako urządzenie ręczne / W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne
(3) W trybie Turbo
(4) W trybie Normalnym, tylko jako urządzenie ręczne / W trybie Turbo, tylko jako urządzenie ręczne
(5) Na twardych podłogach z suchą nasadką
(6) Wielkość cząstek >0,5 μm
(7) Na twardych podłogach w trybie Turbo