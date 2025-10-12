Nasadka z podświetleniem LED wychwytująca kurz

Dzięki nasadce z podświetleniem LED, która wychwytuje do 99%(7) kurzu i brudu przy najwyższym ustawieniu, nie musisz wykonywać żadnych zbędnych ruchów. Świecąc pod odpowiednim kątem, wykrywa drobne cząsteczki kurzu, dzięki czemu wiesz dokładnie, gdzie posprzątać. Nasadka została zaprojektowana tak, aby przesuwać się bardzo blisko ścian i krawędzi, wychwytując uporczywe cząsteczki brudu. Nie pozostawiaj po sobie ani śladu kurzu.