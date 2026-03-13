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Seria 2000 Odkurzacz bezprzewodowy
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XC2011/01
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
Important Information Cordless Vacuum Cleaner XC201x
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Other Questions (1)
Kiedy wyczyścić/wymienić ściereczki z mikrofibry
Program wymiany baterii: Philips 2000 i Philips 3000 serii odkurzaczy bezprzewodowych
Czy akcesoria do odkurzacza Philips są zgodne z innymi modelami?
Jak długo należy ładować odkurzacz bezprzewodowy Philips?
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny odkurzacza Philips?
Jak wymienić akumulator bezprzewodowego odkurzacza Philips
Odkurzacz bezprzewodowy z serii 2000 i 3000Zestaw akcesoriów
Odkurzacz bezprzewodowy serii 2000/3000Wymienny filtr
Odkurzacz bezprzewodowy serii 2000/3000Zestaw akcesoriów
Odkurzacz bezprzewodowy Philips wydaje nietypowe dźwięki
Bezprzewodowy odkurzacz Philips serii 3000/2000 wyświetla kod błędu
Odkurzacz bezprzewodowy Philips nie przesuwa się płynnie po dywanie
Mój bezprzewodowy odkurzacz z serii 3000/2000 firmy Philips ma niską moc ssania
W moim odkurzaczu bezprzewodowym firmy Philips akumulator szybko się wyczerpuje
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