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  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
  • Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu

Seria 2000Robot sprzątający

XU2100/25

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu
Sprzątaj bez wysiłku: urządzenie odkurza i mopuje podłogę z nawet dwukrotnie większą mocą ssania¹. Dzięki stylowej stacji automatycznego opróżniania zapewnisz sobie wygodę i spokój ducha nawet przez 70 dni². Poznaj zaawansowany styl sprzątania dostosowany do potrzeb Twojego domu.
Poznaj wszystkie korzyści

Codzienne czyszczenie na mokro i na sucho bez wysiłku.

Sprawdź, jak przyjemnie wraca się do wysprzątanego domu

  • Jednoczesne odkurzanie i mopowanie

  • Dwukrotnie większa moc ssania¹

  • Nawigacja laserowa LDS

  • Mała stacja automatycznego opróżniania

  • Personalizacja w aplikacji HomeRun

Równoczesne odkurzanie i mopowanie, usuwanie kurzu i brudu bez wysiłku

Równoczesne odkurzanie i mopowanie, usuwanie kurzu i brudu bez wysiłku

Robot odkurza i mopuje twarde podłogi za jednym razem, radząc sobie z warstwą kurzu, która każdego dnia gromadzi się na podłodze. Usuwa więcej drobnego kurzu niż samo odkurzanie, dzięki czemu Twoje stopy będą czyste, nawet gdy po domu będziesz chodzić boso.

Wygoda i spokojna głowa przez 70 dni, dzięki stacji automatycznego opróżniania

Wygoda i spokojna głowa przez 70 dni, dzięki stacji automatycznego opróżniania

Wygoda i spokój ducha nawet przez 70 dni² dzięki stylowej stacji automatycznego opróżniania. Robot automatycznie opróżnia zbiornik na kurz w stacji dokującej. Stacja wyposażona jest w 3-litrowy worek S-bag, który może gromadzić kurz i inne rodzaje brudu nawet przez 70 dni, a Ty w tym czasie nie musisz zawracać sobie głowy jego wymianą. Uniwersalny worek S-bag można higienicznie zutylizować bez wzniecania kurzu, jest to więc rozwiązanie idealne dla osób z astmą lub alergią.

Wyjątkowo duża moc ssania do zbierania kurzu i brudu

Wyjątkowo duża moc ssania do zbierania kurzu i brudu

Urządzenie ma nawet dwukrotnie większą moc ssania¹, dzięki czemu zbiera większe cząsteczki brudu, takie jak okruchy i sierść. Usuwa zarówno brud gromadzący się każdego dnia na podłodze, jak i drobniejszy kurz z dywanów i wykładzin³.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

27/10/2025

България

България

Избора ми е много задоволителен

Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам

Zalety

Чисти много прецизно

Wady

Не намирам

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

27/10/2025

България

България

Перфектен робот

Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам

Zalety

Тихо работи, чисти много добре, обира всичко

Wady

Не намирам

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. 1 – W porównaniu z modelami XU2100/10 i XU2100/20.

  2. 2 – W zależności od kontekstu i intensywności użytkowania.

  3. 3 – Testowane przy najniższej mocy ssania i poziomie dozowania wody w trybie odkurzania i mopowania.

  4. 4 – Testowane w trybie samego odkurzania przy ustawieniu najniższej mocy ssania.