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Raty 3x0% z Klarna
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Jednoczesne odkurzanie i mopowanie
Dwukrotnie większa moc ssania¹
Nawigacja laserowa LDS
Mała stacja automatycznego opróżniania
Personalizacja w aplikacji HomeRun
Robot odkurza i mopuje twarde podłogi za jednym razem, radząc sobie z warstwą kurzu, która każdego dnia gromadzi się na podłodze. Usuwa więcej drobnego kurzu niż samo odkurzanie, dzięki czemu Twoje stopy będą czyste, nawet gdy po domu będziesz chodzić boso.
Wygoda i spokój ducha nawet przez 70 dni² dzięki stylowej stacji automatycznego opróżniania. Robot automatycznie opróżnia zbiornik na kurz w stacji dokującej. Stacja wyposażona jest w 3-litrowy worek S-bag, który może gromadzić kurz i inne rodzaje brudu nawet przez 70 dni, a Ty w tym czasie nie musisz zawracać sobie głowy jego wymianą. Uniwersalny worek S-bag można higienicznie zutylizować bez wzniecania kurzu, jest to więc rozwiązanie idealne dla osób z astmą lub alergią.
Urządzenie ma nawet dwukrotnie większą moc ssania¹, dzięki czemu zbiera większe cząsteczki brudu, takie jak okruchy i sierść. Usuwa zarówno brud gromadzący się każdego dnia na podłodze, jak i drobniejszy kurz z dywanów i wykładzin³.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Гогси
27/10/2025
България
Część promocji
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Zalety
Чисти много прецизно
Wady
Не намирам
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
Część promocji
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Zalety
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Wady
Не намирам
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1 – W porównaniu z modelami XU2100/10 i XU2100/20.
2 – W zależności od kontekstu i intensywności użytkowania.
3 – Testowane przy najniższej mocy ssania i poziomie dozowania wody w trybie odkurzania i mopowania.
4 – Testowane w trybie samego odkurzania przy ustawieniu najniższej mocy ssania.