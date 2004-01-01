Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu laktatora należy zdemontować, wyczyścić i zdezynfekować wszystkie części laktatora, które wchodzą w kontakt z piersią i mlekiem matki.

Podczas wymontowywania i czyszczenia zaworu należy zachować ostrożność. Jeśli te elementy ulegną uszkodzeniu, laktator może nie działać prawidłowo. Aby wyczyścić zawór, delikatnie pocieraj go między palcami w ciepłej wodzie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do zastawki, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

Można również sprawdzić zespół laktatora. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo podłączone i dobrze uszczelnione. Poluzowane lub nieprawidłowo zamontowane części obniżają moc ssania. Montaż laktatora tuż po dezynfekcji, gdy jest jeszcze wilgotna, może poprawić moc ssania.

Jeśli posiadasz wiele różnych laktatorów Philips Avent, nie łącz ich elementów i nie używaj części innych marek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowego montażu laktatora, przejdź na stronę philips.com/support, wyszukaj produkt i frazę „Jak złożyć” lub zapoznaj się z instrukcją obsługi online.