    Ssanie mojego laktatora elektrycznego Philips Avent jest zbyt słabe

    Opublikowano dnia 25 listopada 2025 r.

    Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące rozwiązywania najczęstszych problemów z mocą ssania w laktatorach elektrycznych Philips Avent.

    Sprawdź zawory (powinny być całkowicie zamknięte) i membrany pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia, dziury lub rozdarcia. Upewnij się, że elementy są czyste i dokładnie dopasowane. Jeśli zawory lub membrany są uszkodzone, wymień je.

    Sprawdź również, czy nakładki lub osłonki piersi nie są uszkodzone.

    Wymień wszystkie zużyte lub uszkodzone części.

    Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu laktatora należy zdemontować, wyczyścić i zdezynfekować wszystkie części laktatora, które wchodzą w kontakt z piersią i mlekiem matki.

    Podczas wymontowywania i czyszczenia zaworu należy zachować ostrożność. Jeśli te elementy ulegną uszkodzeniu, laktator może nie działać prawidłowo. Aby wyczyścić zawór, delikatnie pocieraj go między palcami w ciepłej wodzie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do zastawki, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

    Można również sprawdzić zespół laktatora. Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo podłączone i dobrze uszczelnione. Poluzowane lub nieprawidłowo zamontowane części obniżają moc ssania. Montaż laktatora tuż po dezynfekcji, gdy jest jeszcze wilgotna, może poprawić moc ssania.

    Jeśli posiadasz wiele różnych laktatorów Philips Avent, nie łącz ich elementów i nie używaj części innych marek.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowego montażu laktatora, przejdź na stronę philips.com/support, wyszukaj produkt i frazę „Jak złożyć” lub zapoznaj się z instrukcją obsługi online.

    Być może ustawiono zbyt niską moc ssania. Spróbuj ją wyregulować za pomocą przycisków na części silnikowej. 

    Użyj mocy, która nie powoduje bólu ani dyskomfortu w celu zapewnienia wygodnego i skutecznego odciągania pokarmu.

    Przed odciągnięciem pokarmu spróbuj ogrzać pierś gorącym ręcznikiem i wymasować ją w celu stymulacji otoczki brodawki, tak aby pierś została całkowicie odblokowana i była gotowa do odciągania.

    Nie pomijaj też trybu stymulacji laktatora na początku sesji odciągania pokarmu.

    Prawidłowe stymulowanie brodawek sutkowych przed odciąganiem poprawia dopasowanie laktatora i sprzyja wydajnej produkcji pokarmu.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak odpowiednia stymulacja pomaga w produkcji pokarmu, poszukaj naszego artykułu „Czy mogę odciągnąć więcej pokarmu przy użyciu wyższej mocy ssania?” na tej stronie internetowej lub skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.

    Jeśli potrzebujesz części zamiennych i akcesoriów lub pomocy w prawidłowym użytkowaniu i zakładaniu laktatora, odwiedź stronę philips.com/support, skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy Philips w swoim kraju lub zapytaj pracownika służby zdrowia.

    Sprawdź, czy osłonki piersi są dobrze dopasowane. Jeśli podczas odciągania nie możesz odciągnąć pokarmu, może to być spowodowane nieprawidłowym dopasowaniem lub nieprawidłowym nałożeniem.

    Poszukaj naszego artykułu “Jak wybrać prawidłowy rozmiar osłonki piersi / nakładki na pierś?” na tej stronie internetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat dopasowania i rozmiaru.

