    Jak czyścić szczoteczkę do zębów Philips Sonicare?

    Opublikowano dnia 23 czerwca 2025 r.

    Regularne czyszczenie szczoteczki do zębów i główek zwiększa ich żywotność i wydajność. Wyczyść szczoteczkę do zębów po użyciu, płucząc główkę szczoteczki i włosie. Przetrzyj uchwyt wilgotną szmatką.

    Główkę szczoteczki można codziennie dezynfekować za pomocą dezynfektora UV Philips Sonicare, który usuwa 99% wszystkich bakterii z główek szczoteczek. 

    Zalecamy przeprowadzenie dokładnego czyszczenia raz w tygodniu. W tym celu wykonaj poniższe czynności.
     

    1. Zdejmij główkę szczoteczki.
    2. Wypłucz dolną część główki szczoteczki w ciepłej wodzie.
    3. Wypłucz okolice metalowego trzonka w ciepłej wodzie.
    4. Przetrzyj cały uchwyt szmatką i pamiętaj, aby wytrzeć górną uszczelkę (wokół metalowego trzonka), przyciski na uchwycie i spód szczoteczki do zębów. 
    5. Wytrzyj całą powierzchnię rączki wilgotną szmatką. 


    Szczoteczki i jej akcesoriów nie należy nigdy myć w zmywarce do naczyń. Należy unikać używania ostrych przedmiotów na gumowej uszczelce lub guzikach, ponieważ mogą one je uszkodzić.
     

