Jak czyścić szczoteczkę do zębów Philips Sonicare?

Regularne czyszczenie szczoteczki do zębów i główek zwiększa ich żywotność i wydajność. Wyczyść szczoteczkę do zębów po użyciu, płucząc główkę szczoteczki i włosie. Przetrzyj uchwyt wilgotną szmatką.



Główkę szczoteczki można codziennie dezynfekować za pomocą dezynfektora UV Philips Sonicare, który usuwa 99% wszystkich bakterii z główek szczoteczek.



Zalecamy przeprowadzenie dokładnego czyszczenia raz w tygodniu. W tym celu wykonaj poniższe czynności.



Zdejmij główkę szczoteczki. Wypłucz dolną część główki szczoteczki w ciepłej wodzie. Wypłucz okolice metalowego trzonka w ciepłej wodzie. Przetrzyj cały uchwyt szmatką i pamiętaj, aby wytrzeć górną uszczelkę (wokół metalowego trzonka), przyciski na uchwycie i spód szczoteczki do zębów. Wytrzyj całą powierzchnię rączki wilgotną szmatką.



Szczoteczki i jej akcesoriów nie należy nigdy myć w zmywarce do naczyń. Należy unikać używania ostrych przedmiotów na gumowej uszczelce lub guzikach, ponieważ mogą one je uszkodzić.

