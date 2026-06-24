Włosy blokują się w podgrzewanej szczotce urządzenia wielofunkcyjnego Philips

Podczas układania włosów za pomocą podgrzewanej szczotki urządzenia do stylizacji włosów Philips obracaj szczotkę tylko w jednym kierunku. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przytrzymaj urządzenie w tym samym położeniu przez 10–15 sekund.

Jeżeli stosujesz się do powyższej zasady, jednak Twoje włosy nadal blokują się w podgrzewanej szczotce urządzenia wielofunkcyjnego, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc.