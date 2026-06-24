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Włosy blokują się w podgrzewanej szczotce urządzenia wielofunkcyjnego Philips

W przypadku zablokowania lub zaplątania się włosów w podgrzewanej szczotce urządzenia wielofunkcyjnego Philips wypróbuj nasze propozycje rozwiązania problemu.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BHH811/00 , BHH811/05 , BHH822/00 .

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