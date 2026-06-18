Pomoc Philips
Główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki Sonicare
Jeśli główka szczoteczki zsuwa się ze szczoteczki, poniższe wskazówki dotyczące usuwania problemów mogą pomóc Ci w znalezieniu rozwiązania.
Zalecamy wykonanie czynności w podanej poniżej kolejności. Przed przejściem do następnego kroku sprawdź, czy problem został rozwiązany.
Jeśli główka szczoteczki zsunie się z rączki, upewnij się, że główka szczoteczki została przymocowana prawidłowo.
- Trzymaj główkę szczoteczki z włosiem skierowanym w tym samym kierunku co przyciski na szczoteczce.
- Mocno dociśnij główkę szczoteczki, aż usłyszysz lekkie kliknięcie.
Niewielka przerwa między główką a rączką szczoteczki jest normalna i konieczna. Główka szczoteczki musi mieć swobodę ruchu, aby wytwarzać dostateczne wibracje.
Upewnij się, że dolna część główki szczoteczki i miejsce wokół metalowego trzonka są wolne od zanieczyszczeń. Urządzenie można czyścić letnią wodą lub miękką szmatką.
Zalecamy używanie oryginalnych główek do szczoteczek Philips. Podrobione główki szczoteczki mogą nie pasować i odpadać.
Jeśli żadna z tych porad nie pomoże, szczoteczka może być uszkodzona wewnątrz. Zalecamy zlecenie naprawy lub wymiany szczoteczki do zębów.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX6600/13 , HX6600/41 , HX6600/11 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›