Pomoc Philips Jak połączyć szczoteczkę do zębów Philips Sonicare z aplikacją Sonicare (tylko dla systemów Android)?

Dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego, która rozwiązuje problem z systemem operacyjnym występujący w niektórych telefonach z systemem Android, który uniemożliwia nawiązanie połączenia.

Wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i połączyć szczoteczkę do zębów Philips Sonicare z aplikacją Sonicare.

Krok pierwszy Otwórz aplikację Sonicare i połącz się ze szczoteczką do zębów. Powinien pojawić się poniższy ekran:

Krok drugi Zostanie wyświetlony ekran Pomoc z połączeniem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (jak pokazano poniżej).



Wykonaj następujące czynności w Ustawieniach lub na Pasku stanu urządzenia przenośnego:



1. Wyłącz Wi-Fi.



2. Włącz i wyłącz tryb samolotowy.



3. Sieć Wi-Fi i tryb samolotowy muszą być wyłączone, a funkcja Bluetooth włączona.



Wróć do aplikacji, naciśnij przycisk trybu na szczoteczce do zębów i kliknij przycisk „Aktualizuj” poniżej, aby nawiązać połączenie i rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego. Krok trzeci Zostanie wyświetlony ekran Aktualizacja mojej rączki, na którym wyświetlona zostanie informacja o aktualizacji oprogramowania sprzętowego.



Uwaga! Nie zbliżaj rączki do ładowarki i pozostań w pobliżu podczas aktualizacji. Krok czwarty Zostanie wyświetlona informacja o zakończeniu aktualizacji. Możesz teraz nacisnąć przycisk Kontynuuj i korzystać z aplikacji.



Czy nadal masz problemy z połączeniem? Jeśli nadal występują problemy z połączeniem szczoteczki Philips Sonicare z aplikacją Sonicare w urządzeniu z systemem Android, odwiedź naszą stronę naprawy lub wymiany na stronie internetowej Philips.