Jak połączyć szczoteczkę do zębów Philips Sonicare z aplikacją Sonicare (tylko dla systemów Android)?
Dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego, która rozwiązuje problem z systemem operacyjnym występujący w niektórych telefonach z systemem Android, który uniemożliwia nawiązanie połączenia.
Wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i połączyć szczoteczkę do zębów Philips Sonicare z aplikacją Sonicare.
Otwórz aplikację Sonicare i połącz się ze szczoteczką do zębów. Powinien pojawić się poniższy ekran:
Zostanie wyświetlony ekran Pomoc z połączeniem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie (jak pokazano poniżej).
Wykonaj następujące czynności w Ustawieniach lub na Pasku stanu urządzenia przenośnego:
1. Wyłącz Wi-Fi.
2. Włącz i wyłącz tryb samolotowy.
3. Sieć Wi-Fi i tryb samolotowy muszą być wyłączone, a funkcja Bluetooth włączona.
Wróć do aplikacji, naciśnij przycisk trybu na szczoteczce do zębów i kliknij przycisk „Aktualizuj” poniżej, aby nawiązać połączenie i rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego.
Zostanie wyświetlony ekran Aktualizacja mojej rączki, na którym wyświetlona zostanie informacja o aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Uwaga! Nie zbliżaj rączki do ładowarki i pozostań w pobliżu podczas aktualizacji.
Zostanie wyświetlona informacja o zakończeniu aktualizacji. Możesz teraz nacisnąć przycisk Kontynuuj i korzystać z aplikacji.
Jeśli nadal występują problemy z połączeniem szczoteczki Philips Sonicare z aplikacją Sonicare w urządzeniu z systemem Android, odwiedź naszą stronę naprawy lub wymiany na stronie internetowej Philips.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:HX7410/02 , HX7420/01 , HX7420/02 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›