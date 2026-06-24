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Jak połączyć szczoteczkę do zębów Philips Sonicare z aplikacją Sonicare (tylko dla systemów Android)?

Dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego, która rozwiązuje problem z systemem operacyjnym występujący w niektórych telefonach z systemem Android, który uniemożliwia nawiązanie połączenia.

Wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i połączyć szczoteczkę do zębów Philips Sonicare z aplikacją Sonicare. 

    Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX7410/02 , HX7420/01 , HX7420/02 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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