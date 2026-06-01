Aplikacja Philips Avent Baby Monitor+ wysyła fałszywe powiadomienia

Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Otrzymywanie fałszywych powiadomień może być spowodowane zbyt wysoką czułością urządzenia. Aby uniknąć tych powiadomień, należy ustawić niższą czułość. Przeczytaj poniższe sekcje, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD953/26 , SCD973/26 , SCD923/26 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jak mogę połączyć moje urządzenia z aplikacją Philips Avent Baby Monitor+?
Jak zmienić ustawienia czułości dźwięku i ruchu?
Jak bezpieczne są dane przechowywane i przesyłane przez połączoną nianię elektroniczną Philips Avent?
Czy odbiornik ma tryb uśpienia?
Co należy zrobić przed pozbyciem się elektronicznej niani?