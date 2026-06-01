Pomoc Philips Aplikacja Philips Avent Baby Monitor+ wysyła fałszywe powiadomienia

Otrzymywanie fałszywych powiadomień może być spowodowane zbyt wysoką czułością urządzenia. Aby uniknąć tych powiadomień, należy ustawić niższą czułość. Przeczytaj poniższe sekcje, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Otrzymuję zbyt wiele powiadomień o wykryciu dźwięku lub ruchu Jeśli otrzymujesz zbyt wiele powiadomień dźwiękowych lub dotyczących ruchu, wykonaj następujące czynności: Otwórz aplikację Baby Monitor+ i przejdź do opcji Ustawienia > Alarmy i powiadomienia (patrz ilustracja 1 poniżej).

Wybierz opcję Wykrywanie dźwięku lub Wykrywanie ruchu (patrz ilustracje 2 i 3 poniżej).

Zmniejsz poziom czułości, aby zmniejszyć liczbę alarmów wywołanych przez drobne dźwięki lub ruchy.