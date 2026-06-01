ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Aplikacja Philips Avent Baby Monitor+ wysyła fałszywe powiadomienia

Otrzymywanie fałszywych powiadomień może być spowodowane zbyt wysoką czułością urządzenia. Aby uniknąć tych powiadomień, należy ustawić niższą czułość.  Przeczytaj poniższe sekcje, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCD953/26 , SCD973/26 , SCD923/26 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia