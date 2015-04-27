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24HFL3010T/12
Niesamowita funkcjonalność dla Twoich gości
Ten energooszczędny telewizor LED jest wyposażony we wszystkie funkcje, jakie powinien mieć telewizor hotelowy. Zapewnij swoim gościom możliwość kupowania materiałów premium, udostępnij im strony z informacjami hotelowymi i skorzystaj z najnowszej technologii zdalnego sterowania umożliwiającej bezproblemową instalację i kontrolę.Zobacz wszystkie korzyści
Niestety ten produkt nie jest już dostępny
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Profesjonalny telewizor LED
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MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.
SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnia spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.
SmartInfo pozwala na przesyłanie gościom informacji hotelowych lub miejskich. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet wtedy, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu ani intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.
Dzięki protokołowi Serial Xpress Protocol Easy telewizor można podłączyć do dekoderów zewnętrznych i przystawek telewizyjnych wszystkich głównych dostawców systemów interaktywnych.
Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii, piękny wygląd, wysoka jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.
Wszystkie funkcje niezbędne przy profesjonalnych zastosowaniach w miejscach bardziej wymagających niż domowy salon. Od blokady poziomu głośności i menu po wyśrubowane normy w zakresie materiałów, energooszczędność, zabezpieczenia pilotów przed kradzieżą i funkcje dedykowane dla zakładów opieki medycznej i zakładów karnych , które umożliwiają zastosowanie telewizorów również w tak niecodziennych miejscach.
Zestaw głośników zawiera dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek w celu jeszcze mocniejszego przeżywania muzyki w dowolnym momencie.
Zgodność z systemami wzywania pomocy sprawia, że telewizor firmy Philips dla placówek medycznych to wysoce zintegrowane narzędzie, które nie tylko oferuje użytkownikom (pacjentom) liczne możliwości z zakresu rozrywki, ale też zapewnia dogodny dostęp do pomocy medycznej w nagłych sytuacjach.
Dzięki zegarowi ekranowemu goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.
Administrator może włączyć lub wyłączyć lokalną blokadę sterowania, aby zapobiec nieupoważnionej obsłudze telewizora za pomocą przycisków sterujących, odciążając obsługę hotelową.
Równowaga jest nieodłącznym elementem działalności firmy Philips. Nasze telewizory zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign, których celem jest zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko poprzez niższe zużycie energii, wyeliminowanie niebezpiecznych substancji, mniejszą wagę produktu, wydajniejsze opakowanie oraz lepszy recykling. Telewizory firmy Philips posiadają także specjalną obudowę z materiału trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z ogniem telewizory zwiększają natężenie pożaru, jednak jak wykazały niezależne badania przeprowadzane przez służby pożarnicze, telewizory firmy Philips nie podsycają płomieni.
Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.
Obraz/wyświetlacz
Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
Właściwości
Przyjazne funkcje
Funkcje szpitalne
Multimedia
Audio
Moc
Akcesoria
Gniazda boczne
Gniazda tylne
Funkcje dotyczące połączeń
Design
Wymiary
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