SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację

SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnia spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.