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- Przewód zasilający
- Podstawa na biurko
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24HFL3011T/12
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Telewizor hotelowy
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CMND & Control umożliwia zdalną konfigurację i instalację telewizorów z centralnej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokojów. Aktualizuj telewizory i zarządzaj nimi przy minimum wysiłku i bez potrzeby niepokojenia gości.
CMND & Create pozwala dostarczać wybrane informacje w dowolnym momencie. Moduł zarządzania treścią CMND umożliwia łatwe tworzenie i dystrybucję interaktywnych, spersonalizowanych stron hotelu. Dostosuj swoje telewizory, aby zapewnić gościom najświeższe informacje dotyczące hotelu w czasie rzeczywistym.
MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.
Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo personalizować i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.
Wszystkie funkcje niezbędne przy profesjonalnych zastosowaniach w miejscach bardziej wymagających niż domowy salon. Od blokady poziomu głośności i menu po wyśrubowane normy w zakresie materiałów, energooszczędność, zabezpieczenia pilotów przed kradzieżą i funkcje dedykowane dla zakładów opieki medycznej i zakładów karnych , które umożliwiają zastosowanie telewizorów również w tak niecodziennych miejscach.
Zgodność z systemami wzywania pomocy sprawia, że telewizor firmy Philips dla placówek medycznych to wysoce zintegrowane narzędzie, które nie tylko oferuje użytkownikom (pacjentom) liczne możliwości z zakresu rozrywki, ale też zapewnia dogodny dostęp do pomocy medycznej w nagłych sytuacjach.
Dzięki zegarowi ekranowemu goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.
Pokaż wszystko to, co chcesz i kiedy chcesz dzięki wbudowanemu kreatorowi planowania. Można zaprogramować do 7 różnych planów, aby przedstawić dowolne treści. Plany mogą być powtarzane codziennie lub ustawione na konkretne dni, np. weekendy. Wybór należy do Ciebie.
Telewizor można podłączyć do dekoderów zewnętrznych i dekoderów wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą Serial Xpress Protocol (SXP).
Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.
Zestaw głośników zawiera dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek w celu jeszcze mocniejszego przeżywania muzyki w dowolnym momencie.
Obraz/wyświetlacz
Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
Właściwości
Przyjazne funkcje
Funkcje szpitalne
Multimedia
Audio
Moc
Akcesoria
Gniazda boczne
Gniazda tylne
Funkcje dotyczące połączeń
Design
Wymiary
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