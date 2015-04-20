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28HFL5010T/12
Łączność i kontrola
Energooszczędny telewizor hotelowy LED pozwala korzystać ze wszystkich zalet najnowocześniejszych systemów łączności i interaktywnych stron z informacjami hotelowymi przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów użytkowania dzięki zdalnej instalacji i zarządzaniu.Zobacz wszystkie korzyści
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Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Profesjonalny telewizor LED
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SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnia spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.
SmartInfo pozwala na przesyłanie gościom informacji hotelowych lub miejskich. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet wtedy, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu ani intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.
Nasze telewizory umożliwiają Twoim gościom przeglądanie treści na dużym ekranie bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Ponadto bezpieczny system udostępniania chroni Twoich gości. Zdjęcia, filmy i muzyka — dzięki funkcjom Miracast i DirectShare można z nich korzystać i udostępniać je w telewizorze.
MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.
Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii, piękny wygląd, wysoka jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.
Philips Smart TV to wciąż rosnąca pula aplikacji zapewniających dostęp do serwisu YouTube, sieci społecznościowych oraz wiele innych możliwości. Specjalna wersja dopasowana jest do potrzeb każdego użytkownika i ma kilka dodatkowych opcji, takich jak gwarancja bezpiecznego usunięcia informacji o aktywności gości po zakończeniu korzystania z oprogramowania, co pozwala uniknąć nielegalnej zawartości, która mogłaby zaszkodzić Twojej firmie.
Kontrola aplikacji pozwala dostarczyć gościom ich wymarzone aplikacje telewizyjne. Możesz w dowolny sposób dodawać, usuwać i sortować wszystkie aplikacje. Co więcej, możesz nawet skopiować te ustawienia do dowolnego innego telewizora bez konieczności jego konfigurowania! Możesz też tworzyć różne profile i szybko je przełączać. Masz możliwość zapewnienia gościom apartamentów dostępu do aplikacji wideo dla łączy o wysokiej przepustowości, a gościom pozostałych pokoi — aplikacji dla łączy o niskiej przepustowości. Dzięki kontroli aplikacji Ty i Twoi goście macie gwarancję zadowolenia.
Oszczędność i porządek. Z nowymi urządzeniami Smart TV możesz zbudować system hotelowy bezpośrednio w telewizorze. Możesz zaimplementować interaktywne kanały, wideo na żądanie, interaktywne menu hotelowe i informacje bez konieczności podłączania urządzenia zewnętrznego do telewizora. Poza przesyłem treści za pośrednictwem koncentrycznych przewodów telewizyjnych możliwe jest także korzystanie z Internetu w celu dostarczania sygnału kanałów telewizyjnych lub VOD bezpośrednio do telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbają o dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.
Dzięki karcie Wi-Fi zintegrowanej w telewizorze Philips Smart TV masz bezprzewodowy dostęp do świata pełnego treści.
Telewizor można podłączyć do dekoderów zewnętrznych i dekoderów wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą Serial Xpress Protocol (SXP).
Dzięki zegarowi ekranowemu goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.
Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.
Obraz/wyświetlacz
Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
Właściwości
Przyjazne funkcje
Funkcje szpitalne
Multimedia
Audio
Moc
Akcesoria
Łączność bezprzewodowa
Gniazda boczne
Gniazda tylne
Funkcje dotyczące połączeń
Design
Wymiary
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