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      Profesjonalny telewizor LED

      28HFL5010T/12

      Łączność i kontrola

      Energooszczędny telewizor hotelowy LED pozwala korzystać ze wszystkich zalet najnowocześniejszych systemów łączności i interaktywnych stron z informacjami hotelowymi przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów użytkowania dzięki zdalnej instalacji i zarządzaniu.

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      Profesjonalny telewizor LED
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      Profesjonalny telewizor LED

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      Łączność i kontrola

      dostosowane do przyszłych rozwiązań służących gościom

      • 71 cm (28") MediaSuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C i IPTV
      SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację

      SmartInstall ułatwia zdalną konfigurację i konserwację

      SmartInstall sprawia, że konfiguracja i konserwacja telewizorów przebiega bezproblemowo. Dzięki prostemu narzędziu internetowemu można zdalnie skonfigurować telewizory bez konieczności odwiedzania pokoi! Pozwala to oszczędzić czas i zapewnia spokój gości. Bez względu na to, czy trzeba zaktualizować strony z informacjami o hotelu, czy zainstalować nowe kanały, SmartInstall poradzi sobie ze wszystkim.

      SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi

      SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi

      SmartInfo pozwala na przesyłanie gościom informacji hotelowych lub miejskich. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet wtedy, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu ani intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.

      Miracast i DirectShare — udostępnianie filmów i muzyki w telewizorze

      Miracast i DirectShare — udostępnianie filmów i muzyki w telewizorze

      Nasze telewizory umożliwiają Twoim gościom przeglądanie treści na dużym ekranie bezprzewodowo i bez wysiłku. Dzięki naszemu otwartemu podejściu do systemów operacyjnych usługa jest zgodna zarówno z urządzeniami pracującymi pod kontrolą systemu iOS, jak i Android. Ponadto bezpieczny system udostępniania chroni Twoich gości. Zdjęcia, filmy i muzyka — dzięki funkcjom Miracast i DirectShare można z nich korzystać i udostępniać je w telewizorze.

      Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe

      Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe

      MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

      Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście

      Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii, piękny wygląd, wysoka jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.

      Aplikacje Smart TV zawierające wiele specjalnych usług dla dobrych gospodarzy

      Philips Smart TV to wciąż rosnąca pula aplikacji zapewniających dostęp do serwisu YouTube, sieci społecznościowych oraz wiele innych możliwości. Specjalna wersja dopasowana jest do potrzeb każdego użytkownika i ma kilka dodatkowych opcji, takich jak gwarancja bezpiecznego usunięcia informacji o aktywności gości po zakończeniu korzystania z oprogramowania, co pozwala uniknąć nielegalnej zawartości, która mogłaby zaszkodzić Twojej firmie.

      Kontrola aplikacji pozwala dodawać, sortować i usuwać aplikacje przy minimalnym wysiłku

      Kontrola aplikacji pozwala dostarczyć gościom ich wymarzone aplikacje telewizyjne. Możesz w dowolny sposób dodawać, usuwać i sortować wszystkie aplikacje. Co więcej, możesz nawet skopiować te ustawienia do dowolnego innego telewizora bez konieczności jego konfigurowania! Możesz też tworzyć różne profile i szybko je przełączać. Masz możliwość zapewnienia gościom apartamentów dostępu do aplikacji wideo dla łączy o wysokiej przepustowości, a gościom pozostałych pokoi — aplikacji dla łączy o niskiej przepustowości. Dzięki kontroli aplikacji Ty i Twoi goście macie gwarancję zadowolenia.

      Wbudowany system IPTV ma zagwarantować optymalne, spersonalizowane interaktywne doświadczenie.

      Oszczędność i porządek. Z nowymi urządzeniami Smart TV możesz zbudować system hotelowy bezpośrednio w telewizorze. Możesz zaimplementować interaktywne kanały, wideo na żądanie, interaktywne menu hotelowe i informacje bez konieczności podłączania urządzenia zewnętrznego do telewizora. Poza przesyłem treści za pośrednictwem koncentrycznych przewodów telewizyjnych możliwe jest także korzystanie z Internetu w celu dostarczania sygnału kanałów telewizyjnych lub VOD bezpośrednio do telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbają o dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.

      Wbudowana karta Wi-Fi do bezprzewodowego korzystania z technologii Smart TV

      Dzięki karcie Wi-Fi zintegrowanej w telewizorze Philips Smart TV masz bezprzewodowy dostęp do świata pełnego treści.

      Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych

      Telewizor można podłączyć do dekoderów zewnętrznych i dekoderów wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą Serial Xpress Protocol (SXP).

      Zegar ekranowy dla optymalnej wygody gości

      Dzięki zegarowi ekranowemu goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.

      Niskie zużycie energii

      Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Format obrazu
        16:9
        Przekątna ekranu (cale)
        28  cali
        Przekątna ekranu (cm)
        70  cm
        Wyświetlacz
        Telewizor LED HD
        Rozdzielczość panelu
        1366 x 768p
        Jasność
        310  cd/m²
        Funkcje poprawy obrazu
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        Kąt widzenia
        178º (poz.) / 178º (pion.)

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Telewizja cyfrowa
        DVB-T/T2/C
        Odtwarzanie video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Telewizja analogowa
        PAL
        Odtwarzanie IP
        • Multicast
        • Unicast

      • Właściwości

        Łatwość użytkowania
        • Styl obrazu
        • Styl dźwięku
        Usługi cyfrowe
        • Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni
        • Now&Next
        • MHEG
        • Telegazeta
        • HbbTV
        Lokalne sterowanie
        Wyłącznik (z boku)

      • Przyjazne funkcje

        Tryb hotelowy
        • Lokalna blokada sterowania
        • Blokada menu
        • Blokada menu instalacji
        • Ograniczenie głośności
        Tryb więzienia
        • Tryb wysokiego bezpieczeństwa
        • Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
        Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
        • Wyłącznik czasowy
        • Budzik
        • Budzenie kanałem telewizyjnym
        • Dźwięki budzenia
        Kontrola uruchamiania
        • Kanał
        • Funkcja
        • Format obrazu
        • Głośność
        System antykradzieżowy
        • Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
        • Blokada Kensington
        Regulacja mocy
        • Automatyczne włączanie
        • Energooszczędne/szybkie uruchamianie
        • WoLAN
        Aplikacje
        • Kontrola aplikacji
        • Aplikacje w chmurze
        Własna marka
        • SmartInfo
        • Logo powitalne
        • Komunikat powitalny
        • Własne ustawienie tła Smart TV
        • Dostosowywany pulpit (HTML)
        • System IPTV
        Zegar
        • Zegar w trybie gotowości
        • Świecący w ciemności przycisk pilota
        • Zegar ekranowy
        • Opcjonalny zegar zewnętrzny
        SmartInfo
        • Przeglądarka HTML5
        • Interaktywne szablony
        • Wyświetlanie zdjęć jako pokaz slajdów
        Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego
        Instant Initial Cloning
        CMND&Control
        • Edytor kanałów offline
        • Edytor ustawień offline
        • Stan telewizora w czasie rzeczywistym (IP)
        • Zdalne zarządzenie poprzez IP/fale radiowe
        • CMND&Create
        • Zarządzanie grupą telewizorów
        Kontrola
        • Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON API do sterowania telewizorem — JAPIT
        Interaktywny system DRM
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        Generowanie dochodów
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Pilot
        • Możliwość zastosowania opaski kablowej
        • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
        • Blokada klapy komory baterii pilota
        Kanały
        Lista łączona

      • Funkcje szpitalne

        Kontrola
        • Uniwersalny pilot
        • Zgodny z pilotem zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych
        • Zgodny z systemami wzywania pomocy
        Udogodnienia
        • Wyjście słuchawkowe
        • Wyciszanie niezależnego głośnika głównego
        Bezpieczeństwo
        • Podwójna izolacja, klasa II
        • Niepalny

      • Multimedia

        Obsługa odtwarzania wideo
        • Formaty: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Kontenery: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Obsługiwane formaty audio
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
        Obsługiwane formaty napisów
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Obsługiwane formaty obrazów
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB
        do 1920 x 1080p przy 60 Hz
        Połączenia multimedialne
        • USB
        • Sieć LAN

      • Audio

        Moc
        10 (2 x 5)  W
        Wyjście głośnikowe w łazience
        1,5 W, mono, 8 omów
        Głośniki
        • 2.0
        • Skierowane w dół
        Parametry dźwięku
        • AVL
        • Funkcja Incredible Surround
        • Dynamiczny bas
        • Dolby MS10

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        220–240 V AC, 50–60 Hz
        Temperatura otoczenia
        od 0°C do 40°C
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 0,3 W
        Klasa energetyczna
        A+
        Etykieta energetyczna UE
        19  W
        Funkcje oszczędzania energii
        Tryb Eco
        Roczne zużycie energii
        28  kWh

      • Akcesoria

        W zestawie
        • Pilot zdalnego sterowania 22AV1409A/12
        • Podstawa na biurko
        • 2 baterie AAA
        • Broszura gwarancyjna
        • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
        • Przewód zasilający
        Opcjonalne
        • Zegar zewnętrzny 22AV1120C/00
        • Pilot do telewizorów szpitalnych 22AV1109H/12
        • Instalacja RC 22AV9573A

      • Łączność bezprzewodowa

        Bezprzewodowa sieć LAN
        802.11 b/g/n
        WiFi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Gniazda boczne

        Gniazdo Common Interface
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Wyjście słuchawkowe
        Gniazdo minijack
        USB1
        USB 2.0

      • Gniazda tylne

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Wyjście głośnikowe w łazience
        Gniazdo minijack
        Komponentowe
        YPbPr + cinch L/P
        Wejście audio-wideo
        CVBS dzielone z YPbPr
        Wejście DVI audio
        Gniazdo minijack
        Zewnętrzne zasilanie
        • 12 V/15 W
        • Gniazdo minijack
        Zdalne sterowanie
        RJ-48
        Antena
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Cyfrowe wyjście audio
        Optyczne
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Wejście VGA
        15-pinowe D-sub

      • Funkcje dotyczące połączeń

        RJ48
        • Wejście/wyjście IR
        • Interfejs Serial Xpress
        EasyLink HDMI CEC
        • Odtwarzanie jednym przyciskiem
        • Tryb gotowości
        • Czujnik sygnału pilota
        • Sterowanie dźwiękiem
        Sieć LAN
        Wake up on LAN
        HDMI
        • ARC (we wszystkich gniazdach)
        • DVI (we wszystkich gniazdach)
        Scart
        Włączanie przez przewód Scart

      • Design

        Kolor
        Czarny

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        635  mm
        Wysokość urządzenia
        393  mm
        Głębokość urządzenia
        62/74  mm
        Waga produktu
        4,5  kg
        Szerokość urządzenia (z podstawą)
        635  mm
        Wysokość urządzenia (z podstawą)
        438  mm
        Głębokość urządzenia (z podstawą)
        190  mm
        Waga produktu (z podstawą)
        5.1  kg
        Zgodny uchwyt ścienny
        • 100 x 100 mm
        • M4

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Baterie do pilota
      • Pilot
      • Broszura gwarancyjna
      • Przewód zasilający
      • Podstawa na biurko
      Badge-D2C

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      • Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.
      • Typowy pobór energii włączonego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
      • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

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