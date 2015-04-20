Kontrola aplikacji pozwala dodawać, sortować i usuwać aplikacje przy minimalnym wysiłku

Kontrola aplikacji pozwala dostarczyć gościom ich wymarzone aplikacje telewizyjne. Możesz w dowolny sposób dodawać, usuwać i sortować wszystkie aplikacje. Co więcej, możesz nawet skopiować te ustawienia do dowolnego innego telewizora bez konieczności jego konfigurowania! Możesz też tworzyć różne profile i szybko je przełączać. Masz możliwość zapewnienia gościom apartamentów dostępu do aplikacji wideo dla łączy o wysokiej przepustowości, a gościom pozostałych pokoi — aplikacji dla łączy o niskiej przepustowości. Dzięki kontroli aplikacji Ty i Twoi goście macie gwarancję zadowolenia.