Pełne tryby: hotel, opieka medyczna, więzienie

Wszystkie funkcje niezbędne przy profesjonalnych zastosowaniach w miejscach bardziej wymagających niż domowy salon. Od blokady poziomu głośności i menu po wyśrubowane normy w zakresie materiałów, energooszczędność, zabezpieczenia pilotów przed kradzieżą i funkcje dedykowane dla zakładów opieki medycznej i zakładów karnych , które umożliwiają zastosowanie telewizorów również w tak niecodziennych miejscach.