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40HFL3011T/12
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Telewizor hotelowy
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CMND & Control umożliwia zdalną konfigurację i instalację telewizorów z centralnej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokojów. Aktualizuj telewizory i zarządzaj nimi przy minimum wysiłku i bez potrzeby niepokojenia gości.
CMND & Create pozwala dostarczać wybrane informacje w dowolnym momencie. Moduł zarządzania treścią CMND umożliwia łatwe tworzenie i dystrybucję interaktywnych, spersonalizowanych stron hotelu. Dostosuj swoje telewizory, aby zapewnić gościom najświeższe informacje dotyczące hotelu w czasie rzeczywistym.
MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.
Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo personalizować i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.
Wszystkie funkcje niezbędne przy profesjonalnych zastosowaniach w miejscach bardziej wymagających niż domowy salon. Od blokady poziomu głośności i menu po wyśrubowane normy w zakresie materiałów, energooszczędność, zabezpieczenia pilotów przed kradzieżą i funkcje dedykowane dla zakładów opieki medycznej i zakładów karnych , które umożliwiają zastosowanie telewizorów również w tak niecodziennych miejscach.
Zgodność z systemami wzywania pomocy sprawia, że telewizor firmy Philips dla placówek medycznych to wysoce zintegrowane narzędzie, które nie tylko oferuje użytkownikom (pacjentom) liczne możliwości z zakresu rozrywki, ale też zapewnia dogodny dostęp do pomocy medycznej w nagłych sytuacjach.
Dzięki zegarowi ekranowemu goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.
Pokaż wszystko to, co chcesz i kiedy chcesz dzięki wbudowanemu kreatorowi planowania. Można zaprogramować do 7 różnych planów, aby przedstawić dowolne treści. Plany mogą być powtarzane codziennie lub ustawione na konkretne dni, np. weekendy. Wybór należy do Ciebie.
SmartInfo pozwala na przesyłanie informacji hotelowych lub miejskich za pośrednictwem interfejsu SmartUI. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu lub intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.
Telewizor można podłączyć do dekoderów zewnętrznych i dekoderów wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą Serial Xpress Protocol (SXP).
Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.
Zestaw głośników zawiera dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek w celu jeszcze mocniejszego przeżywania muzyki w dowolnym momencie.
Obraz/wyświetlacz
Tuner/Odtwarzanie/Transmisja
Właściwości
Przyjazne funkcje
Funkcje szpitalne
Multimedia
Audio
Moc
Akcesoria
Gniazda boczne
Gniazda tylne
Funkcje dotyczące połączeń
Design
Wymiary
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