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      Telewizor hotelowy

      40HFL3011T/12

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      Wyślij odpowiedni komunikat do swoich gości — pokaż im jakość obrazu Full HD i spersonalizowane, interaktywne hotelowe strony.

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      Telewizor hotelowy

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      Zachwyć swoich gości

      inteligentniejszą telewizją hotelową

      • 102 cm (40") EasySuite
      • Full HD
      • DVB-T2/T/C HEVC
      CMND & Control: bezproblemowa konserwacja telewizorów

      CMND & Control: bezproblemowa konserwacja telewizorów

      CMND & Control umożliwia zdalną konfigurację i instalację telewizorów z centralnej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokojów. Aktualizuj telewizory i zarządzaj nimi przy minimum wysiłku i bez potrzeby niepokojenia gości.

      CMND & Create: wyświetlaj wybrane informacje w dowolnym momencie

      CMND & Create: wyświetlaj wybrane informacje w dowolnym momencie

      CMND & Create pozwala dostarczać wybrane informacje w dowolnym momencie. Moduł zarządzania treścią CMND umożliwia łatwe tworzenie i dystrybucję interaktywnych, spersonalizowanych stron hotelu. Dostosuj swoje telewizory, aby zapewnić gościom najświeższe informacje dotyczące hotelu w czasie rzeczywistym.

      Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe

      Zgodność z MyChoice to ciągłe korzyści finansowe

      MyChoice w prosty i tani sposób oferuje możliwość zaproponowania gościom najlepszych kanałów telewizyjnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe dochody na sfinansowanie początkowej inwestycji w telewizor.

      Powitaj gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie

      Powitaj gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie

      Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo personalizować i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.

      Pełne tryby: hotel, opieka medyczna, więzienie

      Wszystkie funkcje niezbędne przy profesjonalnych zastosowaniach w miejscach bardziej wymagających niż domowy salon. Od blokady poziomu głośności i menu po wyśrubowane normy w zakresie materiałów, energooszczędność, zabezpieczenia pilotów przed kradzieżą i funkcje dedykowane dla zakładów opieki medycznej i zakładów karnych , które umożliwiają zastosowanie telewizorów również w tak niecodziennych miejscach.

      Zgodność z systemami wzywania pomocy umożliwia wykorzystanie w sektorze opieki zdrowotnej

      Zgodność z systemami wzywania pomocy sprawia, że telewizor firmy Philips dla placówek medycznych to wysoce zintegrowane narzędzie, które nie tylko oferuje użytkownikom (pacjentom) liczne możliwości z zakresu rozrywki, ale też zapewnia dogodny dostęp do pomocy medycznej w nagłych sytuacjach.

      Zegar ekranowy dla optymalnej wygody gości

      Dzięki zegarowi ekranowemu goście mogą w wygodny sposób kontrolować aktualną godzinę. Po naciśnięciu przycisku zegar jest wyświetlany na ekranie telewizora, który łączy w sobie wyraźny obraz i mniejsze zużycie energii.

      Planuj, co chcesz i kiedy chcesz

      Pokaż wszystko to, co chcesz i kiedy chcesz dzięki wbudowanemu kreatorowi planowania. Można zaprogramować do 7 różnych planów, aby przedstawić dowolne treści. Plany mogą być powtarzane codziennie lub ustawione na konkretne dni, np. weekendy. Wybór należy do Ciebie.

      SmartInfo umożliwia dostęp do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi

      SmartInfo pozwala na przesyłanie informacji hotelowych lub miejskich za pośrednictwem interfejsu SmartUI. Goście mogą korzystać z interaktywnej strony hotelowej nawet gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu lub intranetu. Możesz z łatwością regularnie aktualizować zawarte na niej treści, by dostarczać gościom aktualne informacje dotyczące bieżącej oferty hotelu.

      Protokół Serial Xpress do systemów interaktywnych

      Telewizor można podłączyć do dekoderów zewnętrznych i dekoderów wszystkich ważniejszych dostawców systemów interaktywnych za pomocą Serial Xpress Protocol (SXP).

      Blokowanie menu instalacyjnego

      Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

      Dodatkowe złącze słuchawkowe pozwala dostosować parametry odsłuchu

      Zestaw głośników zawiera dodatkowe złącze umożliwiające podłączenie słuchawek w celu jeszcze mocniejszego przeżywania muzyki w dowolnym momencie.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Format obrazu
        16:9
        Przekątna ekranu (cale)
        40  cali
        Przekątna ekranu (cm)
        102  cm
        Wyświetlacz
        LED Full HD
        Rozdzielczość panelu
        1920 x 1080 pikseli
        Jasność
        280  cd/m²
        Funkcje poprawy obrazu
        • Pixel Plus HD
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        Kąt widzenia
        176º (poz.) / 176º (pion.)

      • Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

        Telewizja cyfrowa
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (do 1080p60)
        Odtwarzanie video
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Telewizja analogowa
        PAL

      • Właściwości

        Łatwość użytkowania
        • Styl obrazu
        • Styl dźwięku
        • Format obrazu
        • Niezależna regulacja głośności
        Usługi cyfrowe
        • Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni
        • Now&Next
        • MHEG
        • Telegazeta
        Lokalne sterowanie
        Joystick

      • Przyjazne funkcje

        Tryb hotelowy
        • Blokada joysticka
        • Blokada menu
        • Blokada menu instalacji
        • Ograniczenie głośności
        Tryb więzienia
        • Tryb wysokiego bezpieczeństwa
        • Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
        Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
        • Kreator planowania (7x)
        • Wyłącznik czasowy
        • Budzik
        • Budzenie kanałem telewizyjnym
        • Dźwięki budzenia
        Kontrola uruchamiania
        • Kanał
        • Funkcja
        • Styl obrazu
        • Format obrazu
        • Styl dźwięku
        • Głośność
        • Język menu
        System antykradzieżowy
        • Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii
        • Blokada Kensington
        Regulacja mocy
        Energooszczędne/szybkie uruchamianie
        Własna marka
        • SmartInfo
        • Logo powitalne
        Zegar
        • Zegar w trybie gotowości
        • Świecący w ciemności przycisk pilota
        • Zegar ekranowy
        • Opcjonalny zegar zewnętrzny
        SmartInfo
        • Przeglądarka HTML5
        • Interaktywne szablony
        • Wyświetlanie zdjęć jako pokaz slajdów
        Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego
        • Instant Initial Cloning
        • Poprzez USB/fale radiowe
        CMND&Control
        • Edytor kanałów offline
        • Edytor ustawień offline
        • Zdalne zarządzenie poprzez fale radiowe
        • CMND&Create
        Kontrola
        • Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON API do sterowania telewizorem — JAPIT
        Interaktywny system DRM
        VSecure
        Generowanie dochodów
        MyChoice
        Pilot
        • Możliwość zastosowania opaski kablowej
        • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
        • Blokada klapy komory baterii pilota
        Kanały
        • Lista łączona
        • Listy motywów
        • Edytor kanałów offline

      • Funkcje szpitalne

        Kontrola
        • Uniwersalny pilot
        • Zgodny z pilotem zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych
        • Zgodny z systemami wzywania pomocy
        Udogodnienia
        • Wyjście słuchawkowe
        • Wyciszanie niezależnego głośnika głównego
        Bezpieczeństwo
        • Podwójna izolacja, klasa II
        • Niepalny

      • Multimedia

        Obsługa odtwarzania wideo
        • Formaty: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Kontenery: AVI, MKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • HEVC
        Obsługiwane formaty audio
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
        Obsługiwane formaty napisów
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Obsługiwane formaty obrazów
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB
        do 1920 x 1080p przy 60 Hz
        Połączenia multimedialne
        USB

      • Audio

        Moc
        16 (2x8)  W
        Wyjście głośnikowe w łazience
        1,5 W, mono, 8 omów
        Głośniki
        • 2.0
        • Skierowane w dół
        Parametry dźwięku
        • AVL
        • Funkcja Incredible Surround
        • Dolby MS10

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        220–240 V AC, 50–60 Hz
        Temperatura otoczenia
        od 0°C do 40°C
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 0,3 W
        Klasa energetyczna
        A+
        Etykieta energetyczna UE
        46  W
        Funkcje oszczędzania energii
        • Tryb Eco
        • Zegar automatycznego wyłączania
        Roczne zużycie energii
        68  kWh

      • Akcesoria

        W zestawie
        • Podstawa na biurko
        • 2 baterie AAA
        • Broszura gwarancyjna
        • Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
        • Przewód zasilający
        • Pilot zdalnego sterowania 22AV1503A/12
        Opcjonalne
        • Zegar zewnętrzny 22AV1120C/00
        • Pilot do telewizorów szpitalnych 22AV1109H/12
        • Instalacja RC 22AV9573A/12

      • Gniazda boczne

        USB2
        USB 3.0
        Gniazdo Common Interface
        CI+ 1.3
        HDMI3
        HDMI 2.0 z HDCP 2.2
        Wyjście słuchawkowe
        Gniazdo minijack

      • Gniazda tylne

        Wyjście głośnikowe w łazience
        Gniazdo minijack
        Komponentowe
        YPbPr + cinch L/P
        Wejście audio-wideo
        CVBS dzielone z YPbPr
        Wejście DVI audio
        Gniazdo minijack
        Zdalne sterowanie
        RJ-48
        Antena
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 2.0 z HDCP 2.2
        • ARC
        Cyfrowe wyjście audio
        Optyczne
        HDMI2
        HDMI 2.0 z HDCP 2.2
        USB1
        USB 2.0

      • Funkcje dotyczące połączeń

        RJ48
        • Wejście/wyjście IR
        • Interfejs Serial Xpress
        EasyLink HDMI CEC
        • Odtwarzanie jednym przyciskiem
        • Tryb gotowości
        • Czujnik sygnału pilota
        • Sterowanie dźwiękiem
        HDMI
        DVI (we wszystkich gniazdach)

      • Design

        Kolor
        Czarny

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        918  mm
        Wysokość urządzenia
        532  mm
        Głębokość urządzenia
        64/77  mm
        Waga produktu
        7,6  kg
        Szerokość urządzenia (z podstawą)
        918  mm
        Wysokość urządzenia (z podstawą)
        597  mm
        Głębokość urządzenia (z podstawą)
        222  mm
        Waga produktu (z podstawą)
        9.5  kg
        Zgodny uchwyt ścienny
        • M4
        • 200 x 200 mm

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Baterie do pilota
      • Pilot
      • Broszura gwarancyjna
      • Przewód zasilający
      • Podstawa na biurko
      Badge-D2C

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      • Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.
      • Typowy pobór energii włączonego urządzenia mierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
      • Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

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