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      Signage Solutions Monitor Q-Line

      50BDL3050Q/00

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      Dzięki monitorowi Q-Line UHD z systemem Android zapewniającemu imponującą rozdzielczość skuteczniej przykujesz uwagę odbiorców. Czerp korzyści z szybkiej, bezsprzętowej instalacji i doskonałej jakości obrazu. Monitor umożliwia łatwe wyświetlanie materiałów online i lokalnych.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Monitor Q-Line

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      Prosty w obsłudze, inteligentny i niezwykle wyraźny wyświetlacz 18/7.

      • 127 cm (50")
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      • Ultra HD
      Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

      Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

      Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

      CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści

      CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści

      Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.

      Zintegrowana przeglądarka HTML5: odtwarzaj i obsługuj zasoby internetowe

      Zintegrowana przeglądarka HTML5: odtwarzaj i obsługuj zasoby internetowe

      Procesor Android SoC: aplikacje natywne i internetowe

      Steruj monitorem za pośrednictwem połączenia internetowego. Profesjonalne monitory Philips z systemem Android zostały zoptymalizowane pod kątem aplikacji natywnych dla systemu Android. Można też instalować aplikacje internetowe bezpośrednio na monitorze. Nowy system operacyjny Android OS zapewnia bezpieczeństwo oprogramowania i jego zgodność z najnowszymi specyfikacjami przez dłuższy czas.

      Zdalne zarządzanie systemem za pośrednictwem modułu CMND

      Przejmij kontrolę nad siecią profesjonalnych monitorów Philips. CMND umożliwia zarządzanie, aktualizowanie, konserwację i odtwarzanie za pomocą jednego łatwego w użyciu interfejsu — od instalacji do codziennej pracy.

      CMND & Deploy: zdalne instalowanie i włączanie aplikacji

      Szybko zainstaluj i włącz dowolną aplikację — nawet gdy jesteś poza siedzibą firmy i pracujesz zdalnie. CMND & Deploy umożliwia dodawanie i aktualizowanie własnych aplikacji oraz aplikacji ze sklepu Philips Professional Display App Store. Wystarczy zeskanować kod QR, zalogować się do sklepu i kliknąć aplikację, którą chcesz zainstalować. Aplikacja zostanie automatycznie pobrana i uruchomiona.

      Pamięć wewnętrzna. Przesyłaj treści i od razu je odtwarzaj.

      Zapisuj i odtwarzaj treści bez stałego odtwarzacza zewnętrznego. Profesjonalny monitor Philips jest wyposażony w pamięć wewnętrzną, która umożliwia przesyłanie multimediów do monitora w celu natychmiastowego odtwarzania. Pamięć wewnętrzna pełni również funkcję pamięci podręcznej do przesyłania strumieniowego online.

      Zintegrowany odtwarzacz multimedialny. Łatwe planowanie odtwarzania treści z USB.

      Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        125.73  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        49.5  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Rozmiar plamki
        0,2854 x 0,2854 mm
        Optymalna rozdzielczość
        3840 x 2160 przy 60 Hz
        Jasność
        350  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        1,07 miliarda
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        4000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        8  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Filtr grzebieniowy 3D
        • Skanowanie progresywne
        • 3D MA bez przeplotu
        • Dynamiczna poprawa kontrastu
        • Funkcje poprawy koloru
        • Regulacja temperatury kolorów
        • Funkcja usuwania przeplotu
        • Redukcja szumów
        • Smart Picture
        Technologia panelu
        AMVA
        System operacyjny
        Android 5.0.1

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        Audio L/P (RCA)
        Wejście wideo
        • DVI-D
        • VGA (analogowe D-Sub)
        • HDMI (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        Wejście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Zdalne sterowanie
        • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
        • IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
        • RJ45

      • Udogodnienia

        Orientacja
        Pozioma (18/7)
        Efekt mozaiki
        Do 10 x 15
        Funkcje ochrony ekranu
        Przesunięcie pikseli, niska jasność
        Kontrola klawiatury
        Blokowany
        Sygnał zdalnego sterowania
        Blokowany
        Pętla sygnału
        • IR Loopthrough
        • RS232
        Łatwa instalacja
        Blokada kontroli pilota
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Pozostałe wygody
        • Blokada Kensington
        • Mocowanie VESA (400 x 400 mm)
        Sterowanie przez sieć
        • LAN (RJ45)
        • RS232
        Pamięć
        8 GB eMMC

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 10 W RMS

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V AC; 50–60 Hz
        Pobór mocy (tryb włączenia)
        128 W
        Pobór mocy (typowy)
        140  W
        Zużycie (maks.)
        180 W
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 0,5 W
        Funkcje oszczędzania energii
        Smart Power
        Klasa energetyczna
        G

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600; 60, 75 Hz
        • 1024 x 768; 60, 75 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 3840 x 2160; 30, 60 Hz
        Formaty wideo
        • 480i, 30, 60 Hz
        • 480p, 30, 60 Hz
        • 576i, 25, 50 Hz
        • 576p, 25, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 25, 30 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 2160p, 30, 50, 60 Hz

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        1123,6  mm
        Waga produktu
        12,8  kg
        Wysokość urządzenia
        646,7  mm
        Głębokość urządzenia
        67,8  mm
        Szerokość urządzenia (w calach)
        44,24  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        25.5  cali
        Uchwyt ścienny
        400 x 400 mm, M6
        Głębokość urządzenia (w calach)
        2,67  cali
        Szerokość ramki
        11,8 (góra/lewa strona/prawa strona), 14,3 (dół) mm
        Waga produktu (funty)
        28,16  lb

      • Warunki eksploatacji

        Wysokość
        Od 0 do 3000 m
        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 0 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        50 000  godziny
        Wilgotność względna
        20–80% (eksploatacja), 5–95% (przechowywanie)  %
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 60  °C

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzanie wideo przez złącze USB
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WMV
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • WEBM
        Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • Wewnętrzny odtwarzacz

        Procesor
        Czterordzeniowy procesor ARM
        Pamięć
        2 GB DDR3
        Przechowywanie
        8 GB eMMC

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Przewód RS232
        • Baterie do pilota
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Pilot
        • Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m)
        Akcesoria w zestawie
        Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
        Podstawa
        BM05923/BM02542/BM05922

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • arabski
        • chiński uproszczony
        • chiński (tradycyjny)
        • angielski
        • francuski
        • niemiecki
        • włoski
        • polski
        • rosyjski
        • hiszpański
        • turecki
        • japoński
        • czeski
        • duński
        • holenderski
        • fiński
        • norweski
        • portugalski
        • szwedzki
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja
        Certyfikaty
        • BSMI
        • CB
        • CCC
        • CE
        • CECP
        • EAC
        • EMF
        • EnergyStar 7.0
        • FCC, klasa B
        • PSB
        • UL/cUL

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Przewód zasilający sieciowy
      • Przewód RS232
      • Baterie do pilota
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Pilot
      • Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m)
      Badge-D2C

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