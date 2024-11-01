Pozostała zawartość opakowania
- Przewód zasilający sieciowy
- Przewód RS232
- Baterie do pilota
- Skrócona instrukcja obsługi
- Pilot
- Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m)
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50BDL3050Q/00
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Dzięki monitorowi Q-Line UHD z systemem Android zapewniającemu imponującą rozdzielczość skuteczniej przykujesz uwagę odbiorców. Czerp korzyści z szybkiej, bezsprzętowej instalacji i doskonałej jakości obrazu. Monitor umożliwia łatwe wyświetlanie materiałów online i lokalnych.
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Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Monitor Q-Line
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Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.
Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.
Steruj monitorem za pośrednictwem połączenia internetowego. Profesjonalne monitory Philips z systemem Android zostały zoptymalizowane pod kątem aplikacji natywnych dla systemu Android. Można też instalować aplikacje internetowe bezpośrednio na monitorze. Nowy system operacyjny Android OS zapewnia bezpieczeństwo oprogramowania i jego zgodność z najnowszymi specyfikacjami przez dłuższy czas.
Przejmij kontrolę nad siecią profesjonalnych monitorów Philips. CMND umożliwia zarządzanie, aktualizowanie, konserwację i odtwarzanie za pomocą jednego łatwego w użyciu interfejsu — od instalacji do codziennej pracy.
Szybko zainstaluj i włącz dowolną aplikację — nawet gdy jesteś poza siedzibą firmy i pracujesz zdalnie. CMND & Deploy umożliwia dodawanie i aktualizowanie własnych aplikacji oraz aplikacji ze sklepu Philips Professional Display App Store. Wystarczy zeskanować kod QR, zalogować się do sklepu i kliknąć aplikację, którą chcesz zainstalować. Aplikacja zostanie automatycznie pobrana i uruchomiona.
Zapisuj i odtwarzaj treści bez stałego odtwarzacza zewnętrznego. Profesjonalny monitor Philips jest wyposażony w pamięć wewnętrzną, która umożliwia przesyłanie multimediów do monitora w celu natychmiastowego odtwarzania. Pamięć wewnętrzna pełni również funkcję pamięci podręcznej do przesyłania strumieniowego online.
Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.
Obraz/wyświetlacz
Łączność WiFi
Udogodnienia
Dźwięk
Moc
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Wymiary
Warunki eksploatacji
Zastosowania multimedialne
Wewnętrzny odtwarzacz
Akcesoria
Różne
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