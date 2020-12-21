Pozostała zawartość opakowania
- Przewód zasilający sieciowy
- Przewód RS232
- Pilot
- Baterie do pilota
- Skrócona instrukcja obsługi
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65BDL3550Q/00
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Informuj i przyciągaj uwagę dzięki profesjonalnemu monitorowi Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne rozwiązanie można błyskawicznie uruchomić.Zobacz wszystkie korzyści
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Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Monitor Q-Line
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Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.
Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.
Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.
Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.
Steruj monitorem za pośrednictwem połączenia internetowego. Profesjonalne monitory Philips z systemem Android zostały zoptymalizowane pod kątem aplikacji natywnych dla systemu Android. Można też instalować aplikacje internetowe bezpośrednio na monitorze. Nowy system operacyjny Android 8 zapewnia bezpieczeństwo oprogramowania i jego zgodność z najnowszymi specyfikacjami przez dłuższy czas.
Nawiąż połączenie i kontroluj treści za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Korzystając z przeglądarki opartej na Chromium, projektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. Wyświetlaj materiały zarówno w poziomie, jak i w pionie, w rozdzielczości Full HD. Wystarczy podłączyć monitor do Internetu za pośrednictwem Wi-Fi lub przewodu RJ45 i korzystać ze swoich list odtwarzania.
Obraz/wyświetlacz
Łączność WiFi
Udogodnienia
Dźwięk
Moc
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Wymiary
Warunki eksploatacji
Zastosowania multimedialne
Wewnętrzny odtwarzacz
Akcesoria
Różne
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