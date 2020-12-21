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      Signage Solutions Monitor Q-Line

      65BDL3550Q/00

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      Informuj i przyciągaj uwagę dzięki profesjonalnemu monitorowi Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne rozwiązanie można błyskawicznie uruchomić.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Monitor Q-Line

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      Łatwy w konfiguracji wyświetlacz 18/7.

      • 165 cm (65")
      • Bezpośrednie podświetlenie LED
      • Ultra HD
      Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

      Obsługa, monitorowanie i konserwacja dzięki technologii CMND & Control

      Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

      Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

      Tryb awaryjny (FailOver) zapewnia nieprzerwane odtwarzanie zawartości

      Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Dzięki trybowi FailOver profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

      CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści

      CMND & Create: opracuj i uruchom własne treści

      Przejmij kontrolę nad treściami dzięki CMND & Create. Interfejs typu „przeciągnij i upuść” ułatwia publikowanie własnych treści — niezależnie od tego, czy jest to specjalne menu czy informacja firmowa. Wstępnie załadowane szablony i zintegrowane widżety zapewniają, że zdjęcia, tekst i filmy będą gotowe w ciągu kilku chwil.

      Zintegrowany odtwarzacz multimedialny. Łatwe planowanie odtwarzania treści z USB.

      Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

      Procesor Android SoC: aplikacje natywne i internetowe

      Steruj monitorem za pośrednictwem połączenia internetowego. Profesjonalne monitory Philips z systemem Android zostały zoptymalizowane pod kątem aplikacji natywnych dla systemu Android. Można też instalować aplikacje internetowe bezpośrednio na monitorze. Nowy system operacyjny Android 8 zapewnia bezpieczeństwo oprogramowania i jego zgodność z najnowszymi specyfikacjami przez dłuższy czas.

      Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury

      Nawiąż połączenie i kontroluj treści za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Korzystając z przeglądarki opartej na Chromium, projektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. Wyświetlaj materiały zarówno w poziomie, jak i w pionie, w rozdzielczości Full HD. Wystarczy podłączyć monitor do Internetu za pośrednictwem Wi-Fi lub przewodu RJ45 i korzystać ze swoich list odtwarzania.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        163.9  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        64.5  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Rozmiar plamki
        0,372 x 0,372 mm
        Optymalna rozdzielczość
        3840 x 2160 przy 60 Hz
        Jasność
        400  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        1,07 miliarda
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        1300:1
        Dynamiczny współczynnik kontrastu
        500 000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        9  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Filtr grzebieniowy 3D
        • Kompensacja ruchu bez przeplotu
        • Skanowanie progresywne
        • 3D MA bez przeplotu
        • Dynamiczna poprawa kontrastu
        Technologia panelu
        IPS
        System operacyjny
        Android 8,0
        Obraz kliniczny
        Zaprogramowane ustawienie obrazów wielowymiarowych (zgodne z normą DICOM Part 14)

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Wejście wideo
        • DVI-D (x1)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x2)
        • VGA (analogowe D-Sub) (x1)
        Wejście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Zdalne sterowanie
        • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
        • IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
        • RJ45

      • Udogodnienia

        Orientacja
        • Pozioma (18/7)
        • Portret (18/7)
        Efekt mozaiki
        Do 15 x 15
        Kontrola klawiatury
        • Ukryta
        • Blokowany
        Sygnał zdalnego sterowania
        Blokowany
        Pętla sygnału
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Łatwa instalacja
        Funkcjonalna komora
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Sterowanie przez sieć
        • RS232
        • RJ45
        Uruchamianie
        • Opóźnienie włączenia
        • Stan włączenia
        • Rozruch ze źródła
        Okno uruchamiania
        Włączanie/wyłączanie logo Philips

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 10 W RMS

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V~, 50/60 Hz
        Pobór mocy (typowy)
        155  W
        Zużycie (maks.)
        210 W
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 0,5 W
        Funkcje oszczędzania energii
        Smart Power
        Klasa energetyczna
        G

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 1152 x 864,75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        Formaty wideo
        • 3840 x 2160, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 30 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50,60 Hz

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        1462,3  mm
        Waga produktu
        27,80  kg
        Wysokość urządzenia
        837,3  mm
        Głębokość urządzenia
        68,9 mm (D@uchwyt ścienny) / 89,9 (D@uchwyt)  mm
        Szerokość urządzenia (w calach)
        57,57  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        32.96  cali
        Uchwyt ścienny
        400 x 400 mm, M8
        Głębokość urządzenia (w calach)
        2,71 (@ uchwyt ścienny) / 3,54 (@ uchwyt)  cali
        Szerokość ramki
        14,9 mm (nawet ramka)
        Waga produktu (funty)
        61,29  lb

      • Warunki eksploatacji

        Wysokość
        Od 0 do 3000 m
        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 0 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        30 000  godziny
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 60  °C
        Zakres wilgotności (podczas pracy) [RH]
        20–80% RH (bez skraplania)
        Zakres wilgotności (podczas przechowywania) [RH]
        5–95% RH (bez skraplania)

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzanie wideo przez złącze USB
        • MPEG
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Wewnętrzny odtwarzacz

        Procesor
        • Kora dwurdzeniowa A53 1,1 GHz
        • Kora dwurdzeniowa A73 1,15 GHz
        Procesor graficzny
        ARM Mali G51
        Pamięć
        • 2 GB DDR3
        • 8 GB

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Przewód RS232
        • Pilot
        • Baterie do pilota
        • Skrócona instrukcja obsługi
        Akcesoria w zestawie
        • Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m) (x1)
        • Przewód RS232 do połączenia łańcuchowego
        • Śruba M3 (x2)
        • Logo Philips (x1)
        • Pokrywa gniazda USB (x1)

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • chiński uproszczony
        • chiński (tradycyjny)
        • angielski
        • francuski
        • niemiecki
        • włoski
        • polski
        • rosyjski
        • hiszpański
        • turecki
        • japoński
        • arabski
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja
        Certyfikaty
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • CU
        • EPA
        • ETL
        • FCC, klasa A
        • PSB
        • VCCI
        • J-Moss

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Przewód zasilający sieciowy
      • Przewód RS232
      • Pilot
      • Baterie do pilota
      • Skrócona instrukcja obsługi
      Badge-D2C

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