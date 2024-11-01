Pozostała zawartość opakowania
- Przewód zasilający sieciowy
- Przewód RS232
- Przewód VGA
- Pilot
- Baterie do pilota
- Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
- Skrócona instrukcja obsługi
Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
BDL3230QL/00
Większa intensywność przekazu informacyjno-reklamowego
Zdumiewająco wyraźny obraz uzyskiwany w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Wysoka jakość i niezawodność, a jednocześnie niskie zużycie energii — idealnie sprawdza się w sytuacjach, gdzie nie można sobie pozwolić na kompromisy.
Niestety ten produkt nie jest już dostępny
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Monitor Q-Line
łącznie
recurring payment
SmartControl umożliwia zdalne sterowanie i zarządzanie siecią monitorów za pośrednictwem połączeń RJ45 i RS232C. Można łatwo i precyzyjnie określać przez sieć wszystkie ustawienia, takie jak rozdzielczość, jasność, kontrast i klonowanie ustawień.
Bezpłatny i prosty w obsłudze system zarządzania treścią, który współpracuje wyłącznie z monitorami informacyjno-reklamowymi firmy Philips, umożliwia skuteczne zarządzanie cyfrowymi treściami tego typu. Dzięki systemowi SmartCMS możesz tworzyć treść i planować jej wyświetlanie przez 24 godziny na dobę. Po prostu utwórz sieć, zaprojektuj treść, zaplanuj listę odtwarzania i rozpocznij wyświetlanie!
Połącz się i kontroluj treść za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Zaprojektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. W tym celu wystarczy podłączyć przewód internetowy RJ45, aby uzyskać połączenie sieciowe, a następnie połączyć się z monitorem przy użyciu dedykowanego adresu URL, aby rozpocząć odtwarzanie treści z chmury.
Pamięć wewnętrzna pozwala zapisywać i odtwarzać treści. Możesz załadować swoje materiały multimedialne do monitora i natychmiast rozpocząć odtwarzanie. Działając we współpracy z wewnętrzną przeglądarką, pamięć wewnętrzna pełni również funkcję pamięci podręcznej podczas przesyłania strumieniowego treści online. W przypadku awarii sieci pamięć wewnętrzna podtrzymuje wyświetlanie, odtwarzając buforowaną wersję treści — dzięki temu odtwarzanie multimediów jest możliwe nawet wtedy, gdy utracono połączenie z siecią.
Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.
Ustawienie D-image zapewnia spójny i wiernie odwzorowany obraz, co ułatwia analizowanie obrazów klinicznych i stawianie diagnozy. Aby umożliwić dokonywanie prawidłowych interpretacji, nasze profesjonalne monitory są fabrycznie skalibrowane tak, aby wyświetlały zoptymalizowany obraz w skali szarości. Ustawienie D-image wspomaga lepszą opiekę nad pacjentem pod każdym względem.
Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
Obraz/wyświetlacz
Łączność WiFi
Udogodnienia
Dźwięk
Moc
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Wymiary
Warunki eksploatacji
Zastosowania multimedialne
Akcesoria
Różne
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.