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    • Większa intensywność przekazu informacyjno-reklamowego Większa intensywność przekazu informacyjno-reklamowego Większa intensywność przekazu informacyjno-reklamowego

      Signage Solutions Monitor Q-Line

      BDL3230QL/00

      Większa intensywność przekazu informacyjno-reklamowego

      Zdumiewająco wyraźny obraz uzyskiwany w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Wysoka jakość i niezawodność, a jednocześnie niskie zużycie energii — idealnie sprawdza się w sytuacjach, gdzie nie można sobie pozwolić na kompromisy.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Monitor Q-Line

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      Większa intensywność przekazu informacyjno-reklamowego

      dzięki bezcennym inteligentnym funkcjom

      • 81 cm (32")
      • Bezpośrednie podświetlenie LED
      • Full HD
      Zdalne zarządzanie siecią i kontrolowanie jej za pomocą oprogramowania SmartControl

      Zdalne zarządzanie siecią i kontrolowanie jej za pomocą oprogramowania SmartControl

      SmartControl umożliwia zdalne sterowanie i zarządzanie siecią monitorów za pośrednictwem połączeń RJ45 i RS232C. Można łatwo i precyzyjnie określać przez sieć wszystkie ustawienia, takie jak rozdzielczość, jasność, kontrast i klonowanie ustawień.

      Bezpłatne i proste w obsłudze zarządzanie treścią dzięki systemowi SmartCMS

      Bezpłatne i proste w obsłudze zarządzanie treścią dzięki systemowi SmartCMS

      Bezpłatny i prosty w obsłudze system zarządzania treścią, który współpracuje wyłącznie z monitorami informacyjno-reklamowymi firmy Philips, umożliwia skuteczne zarządzanie cyfrowymi treściami tego typu. Dzięki systemowi SmartCMS możesz tworzyć treść i planować jej wyświetlanie przez 24 godziny na dobę. Po prostu utwórz sieć, zaprojektuj treść, zaplanuj listę odtwarzania i rozpocznij wyświetlanie!

      Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury dzięki przeglądarce HTML5

      Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury dzięki przeglądarce HTML5

      Połącz się i kontroluj treść za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Zaprojektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. W tym celu wystarczy podłączyć przewód internetowy RJ45, aby uzyskać połączenie sieciowe, a następnie połączyć się z monitorem przy użyciu dedykowanego adresu URL, aby rozpocząć odtwarzanie treści z chmury.

      Zapisywanie i odtwarzanie treści z wykorzystaniem pamięci wewnętrznej

      Zapisywanie i odtwarzanie treści z wykorzystaniem pamięci wewnętrznej

      Pamięć wewnętrzna pozwala zapisywać i odtwarzać treści. Możesz załadować swoje materiały multimedialne do monitora i natychmiast rozpocząć odtwarzanie. Działając we współpracy z wewnętrzną przeglądarką, pamięć wewnętrzna pełni również funkcję pamięci podręcznej podczas przesyłania strumieniowego treści online. W przypadku awarii sieci pamięć wewnętrzna podtrzymuje wyświetlanie, odtwarzając buforowaną wersję treści — dzięki temu odtwarzanie multimediów jest możliwe nawet wtedy, gdy utracono połączenie z siecią.

      Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

      Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

      Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.

      Obrazy kliniczne wyświetlane w spójny sposób dzięki ustawieniu D-image

      Obrazy kliniczne wyświetlane w spójny sposób dzięki ustawieniu D-image

      Ustawienie D-image zapewnia spójny i wiernie odwzorowany obraz, co ułatwia analizowanie obrazów klinicznych i stawianie diagnozy. Aby umożliwić dokonywanie prawidłowych interpretacji, nasze profesjonalne monitory są fabrycznie skalibrowane tak, aby wyświetlały zoptymalizowany obraz w skali szarości. Ustawienie D-image wspomaga lepszą opiekę nad pacjentem pod każdym względem.

      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

      Technologia LED Full HD zapewnia doskonały obraz LED o niesamowitym kontraście

      Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        80  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        31.5  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        1920 x 1080 pikseli
        Rozmiar plamki
        0,36375 x 0,36375 mm
        Optymalna rozdzielczość
        1920 x 1080 przy 60 Hz
        Jasność
        350  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        16,7 mln
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        1400:1
        Dynamiczny współczynnik kontrastu
        500 000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        8  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        DICOM
        Ustawienie D-image do użytku medycznego

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        Audio L/P (RCA)
        Wejście wideo
        • DVI-D
        • HDMI
        • Komponentowe (RCA)
        • Kompozytowe (RCA)
        • VGA (analogowe D-Sub)
        Wejście audio
        • Gniazdo 3,5 mm
        • Audio L/P (RCA)
        Inne połączenia
        USB
        Zdalne sterowanie
        • RJ45
        • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
        • IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm

      • Udogodnienia

        Efekt mozaiki
        Do 15 x 15
        Funkcje ochrony ekranu
        Przesunięcie piksela
        Kontrola klawiatury
        • Blokowany
        • Ukryta
        Pętla sygnału
        • RS232
        • IR Loopthrough
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Sterowanie przez sieć
        • RS232
        • RJ45
        • Jeden przewód (HDMI-CEC)
        Pamięć
        • Dostęp do pamięci wewnętrznej
        • 8 GB eMMC
        Uruchamianie
        • Opóźnienie włączenia
        • Stan włączenia
        • Wake up on LAN
        Okno uruchamiania
        Włączanie/wyłączanie logo Philips

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 10 W RMS

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V AC, 50–60 Hz
        Pobór mocy (typowy)
        57  W
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 0,5 W

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Formaty wideo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        726,5  mm
        Waga produktu
        5,20  kg
        Wysokość urządzenia
        425,4  mm
        Głębokość urządzenia
        63,6  mm
        Szerokość urządzenia (w calach)
        28,6  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        16.75  cali
        Uchwyt ścienny
        100 x 100 mm, 200 x 200 mm, M4
        Głębokość urządzenia (w calach)
        2,5  cali
        Szerokość ramki
        11,9 (góra, lewa i prawa strona) / 17,2 (dół) mm
        Waga produktu (funty)
        14,74  lb

      • Warunki eksploatacji

        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 5 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        50 000  godziny
        Wilgotność względna
        Od 20 do 80  %
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 60  °C

      • Zastosowania multimedialne

        Odtwarzanie wideo przez złącze USB
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • XviD
        Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Przewód RS232
        • Przewód VGA
        • Pilot
        • Baterie do pilota
        • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
        • Skrócona instrukcja obsługi

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • angielski
        • francuski
        • niemiecki
        • włoski
        • polski
        • turecki
        • rosyjski
        • chiński uproszczony
        • hiszpański
        • chiński (tradycyjny)
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja
        Certyfikaty
        • BSMI
        • CB
        • CCC
        • CE
        • CECP
        • C-Tick
        • EPA
        • GOST
        • UL/cUL

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Przewód zasilający sieciowy
      • Przewód RS232
      • Przewód VGA
      • Pilot
      • Baterie do pilota
      • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
      • Skrócona instrukcja obsługi
      Badge-D2C

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