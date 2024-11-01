Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury dzięki przeglądarce HTML5

Połącz się i kontroluj treść za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Zaprojektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. W tym celu wystarczy podłączyć przewód internetowy RJ45, aby uzyskać połączenie sieciowe, a następnie połączyć się z monitorem przy użyciu dedykowanego adresu URL, aby rozpocząć odtwarzanie treści z chmury.