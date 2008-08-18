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    • Innowacyjny monitor do publicznych prezentacji w pomieszczeniach Innowacyjny monitor do publicznych prezentacji w pomieszczeniach Innowacyjny monitor do publicznych prezentacji w pomieszczeniach

      Monitor LCD

      BDL3231C/00

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      Innowacyjny monitor do publicznych prezentacji w pomieszczeniach

      Ten 32-calowy monitor LCD, pracujący i sterowany poprzez sieci, może również pełnić funkcję pojedynczego monitora w miejscu publicznym. We wszystkich zastosowaniach model ten oferuje rozmaite funkcje, które sprostają nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom publicznym i firmowym.

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      Monitor LCD
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      Monitor LCD

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      Innowacyjny monitor do publicznych prezentacji w pomieszczeniach

      z gniazdem SmartCard

      • 32 cale
      • Multimedialny
      • HD Ready
      Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie

      Wejście HDMI zapewnia cyfrowy sygnał HD w jednym przewodzie

      Interfejs HDMI zapewnia cyfrowe połączenie nieskompresowanego sygnału RGB pomiędzy źródłem sygnału i ekranem. Brak konwersji na sygnał analogowy zapewnia rewelacyjny obraz, a silny sygnał zmniejszone migotanie i czystszą wizję. Interfejs HDMI w sposób inteligentny komunikuje się w najwyższej rozdzielczości z urządzeniem źródłowym. Jest on w pełni kompatybilny wstecz ze źródłami sygnału DVI oraz przekazuje dźwięk cyfrowy. HDMI wykorzystuje zabezpieczenie przed kopiowaniem HDCP.

      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

      Rozdzielczość WXGA 1366 x 768 to ostrzejszy obraz

      Format panoramiczny panelu LCD o rozdzielczości XGA umożliwia wyświetlanie 1366 x 768 pikseli. W trybie WXGA monitory mogą pracować bez przeplotu, dzięki czemu jakość obrazu jest lepsza, a kolory są wiernie odwzorowane.

      Funkcja SmartControl umożliwia wybór różnych ustawień startowych

      W otoczeniu sieciowym chcesz mieć kontrolę nad ustawieniami startowymi wszystkich wyświetlaczy uruchamiającymi się po podłączeniu do zasilania lub po przerwie w dostawie zasilania. Funkcja SmartControl sterowana za pomocą poleceń RS232 pozwala na wybranie czterech różnych ustawień startowych: stanu zasilania, źródła sygnału, poziomu głośności oraz formatu obrazu. Wyświetlacz może zapamiętać ostatnio wybrany stan. Można również wybrać stałe ustawienie w przypadku ponownego podłączenia zasilania.

      Ukryte i blokowane przyciski sterujące

      Przyciski telewizora zostały rozmieszczone w taki sposób, aby były mniej widoczne. Co więcej, za pomocą interfejsu RS232 można wyłączyć czujnik pilota zdalnego sterowania, a także przyciski sterujące, aby uniemożliwić obsługę telewizora przez osoby nieuprawnione, gdy znajduje się on w miejscu publicznym.

      Zintegrowane gniazdo SmartCard Xpress zapewniające możliwość rozszerzenia

      SmartCard Xpress to gniazdo rozszerzeń, które zapewnia większą funkcjonalność wyświetlacza. Karty opracowane przez firmę Philips i/lub inne firmy stworzono, aby poszerzyć możliwości połączeń z wyświetlaczem za pomocą gniazda, eliminując konieczność wykorzystania urządzeń zewnętrznych.

      Zdalne zarządzanie i konfiguracja za pośrednictwem portu RS232

      Funkcja zdalnego zarządzania umożliwia sterowanie monitorami i konfigurację ich ustawień przy użyciu protokołu RS232. Dzięki wykorzystaniu poleceń CEC możesz mieć przez cały czas pełną kontrolę nad wszystkimi monitorami należącymi do sieci.

      Wireless SmartLoader do szybkiego klonowania ustawień

      Umożliwia skopiowanie wszystkich ustawień menu z jednego wyświetlacza do innych. Funkcja ta gwarantuje jednolitość ustawień na różnych wyświetlaczach i znacznie skraca czas instalacji. Działa całkowicie bezprzewodowo.

      Zgodność z normą RoHS zapewniona w trosce o środowisko naturalne

      Produkty firmy Philips zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami określonymi w dyrektywie dotyczącej ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS), które ograniczają możliwość użycia ołowiu i innych toksycznych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        81  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        32  cali
        Format obrazu
        16:9
        Typ panelu LCD
        • 1366 x 768 pikseli
        • Polaryzator przeciwodblaskowy
        Optymalna rozdzielczość
        1360 x 768 przy 60 Hz
        Jasność
        500  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        16,7 mln kolorów
        Dynamiczny kontrast ekranu
        3000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        8  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Filtr grzebieniowy 3D
        • 3D MA bez przeplotu
        • Skanowanie progresywne
        • Dynamiczna poprawa kontrastu
        Częstotliwość odświeżania pionowego
        56–75 Hz
        Typ ekranu
        LCD WXGA z aktywną matrycą TFT

      • Łączność WiFi

        PC
        • Wejście audio PC 3,5 mm x1
        • RS232 D-Sub9
        • Wejście VGA D-Sub 15HD
        Wejście audio-wideo
        • HDMI x2
        • Komponentowe (YPbPr) 2x
        • Audio (L/R) dla składowych YPbPr 2x
        • Kompozytowe (CVBS) x1
        • Audio (L/R) x1
        • S-Video x1
        Inne połączenia
        Wyjście S/PDIF (koncentryczne)
        Funkcje dotyczące połączeń
        • Gniazdo rozszerzeń SmartCard
        • Złącze głośników zewnętrznych

      • Udogodnienia

        Podgląd PiP (obraz w obrazie)
        CVBS PIP na głównym VGA
        Certyfikaty
        • Oznaczenie CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Sterowanie przez sieć
        RS232
        Mocowanie zgodne ze standardem VESA
        400 x 200 mm
        Ustawienia formatu ekranu
        • 4:3
        • Panoramiczny
        • Powiększenie napisów dialogowych
        • Bardzo szeroki
        • Powiększenie 14:9
        • Powiększenie 16:9

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2
        Moc wyjściowa (RMS)
        2 x 10 W
        Funkcje poprawy dźwięku
        Smart Sound
        System dźwięku
        • Stereo
        • Mono

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        90–264 V AC, 50/60 Hz
        Pobór mocy (tryb włączenia)
        Typowo: 82 W (VGA) 109 W (wideo)
        Pobór mocy w trybie gotowości
        <3 W

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Formaty wideo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 60 Hz

      • Wymiary

        Głębokość pudełka
        28  mm
        Wysokość pudełka
        61.2  mm
        Szerokość pudełka
        90.1  mm
        Wysokość urządzenia (z podstawą)
        531  mm
        Wysokość z podstawą (w calach)
        20.9  cali
        Szerokość urządzenia
        792  mm
        Waga produktu
        12,67  kg
        Głębokość urządzenia (z podstawą)
        205  mm
        Wysokość urządzenia
        487  mm
        Głębokość urządzenia
        115  mm
        Głębokość z podstawą (w calach)
        8.1  cali
        Szerokość urządzenia (w calach)
        31,2  cali
        Wysokość urządzenia (w calach)
        19.2  cali
        Głębokość urządzenia (w calach)
        4,5  cali
        Głębokość pudełka (w calach)
        11  cali
        Wysokość pudełka (w calach)
        24.1  cali
        Szerokość pudełka (w calach)
        35.5  cali
        Waga produktu (funty)
        27,93  lb
        Waga wraz z opakowaniem
        13,21  kg
        Waga wraz z opakowaniem (funty)
        29,12
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        100 000 (bez CCFL 50 000) godz.

      • Dane techniczne

        Zakres temperatur eksploatacji
        0-40  °C
        Zakres wilgotności względnej
        5-90%

      • Tuner/Odbiór/Transmisja

        Odtwarzanie wideo
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Podstawa na biurko
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Przewód VGA
        • Pilot
        • Baterie do pilota
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Przewód adaptacyjny HDMI-DVI
        • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
        Akcesoria opcjonalne
        SmartLoader 22AV1135

      • Różne

        Osłona
        metaliczny antracyt
        Gwarancja
        Europa/Ameryka Północna: 3 lata, Daleki Wschód/Bliski Wschód/Afryka: 1 rok

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Podstawa na biurko
      • Przewód zasilający sieciowy
      • Przewód VGA
      • Pilot
      • Baterie do pilota
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Przewód adaptacyjny HDMI-DVI
      • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
      • Akcesoria opcjonalne: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

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