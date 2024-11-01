Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Odkryj nowy poziom interakcji Odkryj nowy poziom interakcji Odkryj nowy poziom interakcji

      Signage Solutions Monitor wielodotykowy

      BDL6526QT/00

      Odkryj nowy poziom interakcji

      Zbliż się jeszcze bardziej do publiczności. Szybkość, precyzja i wyjątkowa wytrzymałość — oprócz wysokich parametrów produkt cechuje się również niezawodnością i funkcjonalnością.

      Niestety ten produkt nie jest już dostępny

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Niezbadane

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Ten produkt
      Signage Solutions
      - {discount-value}

      Signage Solutions

      Monitor wielodotykowy

      łącznie

      recurring payment

      Odkryj nowy poziom interakcji

      dzięki temu monitorowi wielodotykowemu LED

      • 165 cm (65")
      • Krawędziowe LED
      • Full HD
      • Odwzorowanie optyczne, 6 punktów dotyk.
      Niesamowita interaktywność dzięki prawdziwej obsłudze wielodotykowej

      Niesamowita interaktywność dzięki prawdziwej obsłudze wielodotykowej

      Dzięki zintegrowanej technologii dotykowej osiągnęliśmy całkowicie nowy poziom interaktywności. Większa elastyczność, optymalna efektywność dzięki wielu punktom dotykowym, a także doskonałe możliwości obsługi zapewniają najwyższy poziom interakcji z użytkownikiem. Ponadto monitory wielodotykowe są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania dotyku. Wreszcie port USB jest zgodny ze standardem HID, co umożliwia prawdziwą obsługę Plug & Play.

      Opcjonalne gniazdo OPS pozwala uzyskać rozwiązanie typu „wszystko w jednym”

      Opcjonalne gniazdo OPS pozwala uzyskać rozwiązanie typu „wszystko w jednym”

      Zmień monitor w kompletne cyfrowe rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych i stwórz sieć monitorów — połączoną, inteligentną i bezpieczną. Open Pluggable Specification (OPS) jest standardem branżowym — do tego gniazda można podłączyć zgodny odtwarzacz multimedialny. To bezprzewodowe rozwiązanie umożliwia instalowanie, użytkowanie i konserwację sprzętu, gdy zachodzi taka potrzeba.

      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

      Zdalne zarządzanie siecią i kontrolowanie jej za pomocą oprogramowania SmartControl

      Zdalne zarządzanie siecią i kontrolowanie jej za pomocą oprogramowania SmartControl

      SmartControl umożliwia zdalne sterowanie i zarządzanie siecią monitorów za pośrednictwem połączeń RJ45 i RS232C. Można łatwo i precyzyjnie określać przez sieć wszystkie ustawienia, takie jak rozdzielczość, jasność, kontrast i klonowanie ustawień.

      Technologia LED Full HD zapewnia doskonały obraz LED o niesamowitym kontraście

      Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.

      Optyczna technologia dotykowa zapewnia zaawansowaną interakcję z użytkownikiem

      Czujniki na krawędzi ekranu zapewniają idealną wyrazistość, a jednocześnie obsługę funkcji wielodotykowych, co daje wiele nowych możliwości interaktywnych zastosowań.

      Prawdziwa obsługa wielodotykowa dzięki 6 punktom dotykowym jednocześnie

      Ciesz się bardziej interaktywną obsługą dzięki nawet 6 punktom dotykowym jednocześnie. Jest to wyjątkowo opłacalne rozwiązanie, które doskonale się sprawdza, gdy z aplikacji korzysta jednocześnie więcej niż jedna osoba.

      Zgodność ze wszystkimi wiodącymi systemami operacyjnymi

      Nasze monitory dotykowe działają niezależnie od oprogramowania i obsługują następujące systemy: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS i Linux.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        163.9  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        64.5  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        1920 x 1080 pikseli
        Rozmiar plamki
        0,74 x 0,74 mm
        Optymalna rozdzielczość
        1920 x 1080 przy 60 Hz
        Jasność
        350  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        1,07 miliarda
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        5000:1
        Dynamiczny współczynnik kontrastu
        500 000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        8  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Filtr grzebieniowy 3D
        • Kompensacja ruchu bez przeplotu
        • Skanowanie progresywne
        • 3D MA bez przeplotu
        • Dynamiczna poprawa kontrastu
        Powłoka na powierzchni ekranu
        Powłoka przeciwodblaskowa

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        • Audio L/P (RCA)
        • Złącze zewnętrznych głośników
        Wejście wideo
        • DisplayPort (1.2)
        • HDMI (x2)
        • DVI-D
        • VGA (analogowe D-Sub)
        • Komponentowe (RCA)
        • Kompozytowe (RCA)
        • USB
        Wejście audio
        • Audio L/P (RCA)
        • Gniazdo 3,5 mm
        Inne połączenia
        • USB
        • OPS
        Wyjście wideo
        • Złącze DisplayPort
        • DVI-I
        • VGA (analogowe D-Sub)
        Zdalne sterowanie
        • RJ45
        • IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm
        • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm

      • Udogodnienia

        Orientacja
        Pozioma
        Funkcja Picture in Picture
        PIP
        Funkcje ochrony ekranu
        Przesunięcie pikseli, niska jasność
        Kontrola klawiatury
        • Ukryta
        • Blokowany
        Sygnał zdalnego sterowania
        Blokowany
        Pętla sygnału
        • RS232
        • VGA
        • IR Loopthrough
        Łatwa instalacja
        Funkcjonalna komora
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Pozostałe wygody
        Uchwyty do noszenia
        Wydajność grafiki
        Zaawansowana kontrola koloru
        Sterowanie przez sieć
        • Karta: złącze OPS RS232
        • RS232
        • RJ45
        • Jeden przewód (HDMI-CEC)

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 10 W

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        90~240 V AC; 50/60 Hz
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 0,5 W

      • Obsługiwana rozdzielczość ekranu

        Formaty komputerowe
        • 640 x 480, 60 Hz, 67 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 800 x 600, 56 Hz, 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        • 1366 x 768, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1920 x 1200, 60 Hz
        Formaty wideo
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        1488,4  mm
        Waga produktu
        54,4  kg
        Wysokość urządzenia
        863,4  mm
        Głębokość urządzenia
        78,1  mm
        Uchwyt ścienny
        400 x 400 mm, M6
        Szerokość ramki
        26,2 mm

      • Warunki eksploatacji

        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 5 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        50 000  godziny
        Wilgotność względna
        Od 20 do 80  %

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Przewód VGA
        • Przewód RS232
        • Przewód USB
        • Pilot
        • Baterie do pilota
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
        Akcesoria opcjonalne
        Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25)

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • arabski
        • angielski
        • francuski
        • niemiecki
        • włoski
        • japoński
        • polski
        • hiszpański
        • turecki
        • rosyjski
        • chiński uproszczony
        • chiński (tradycyjny)
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja
        Certyfikaty
        • CE
        • CCC
        • FCC, klasa B
        • UL/cUL
        • RoHS
        • EPA
        • CB
        • C-Tick
        • EAC
        • EMF
        • KUCAS
        • SASO

      • Interaktywność

        Technologia wielodotykowa
        Optyczne wykrywanie
        Punkty dotykowe
        6 punktów dotykowych jednocześnie
        Plug and play
        Zgodność ze standardem HID
        Szkło ochronne
        Szkło ochronne, hartowane 5 mm

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Przewód zasilający sieciowy
      • Przewód VGA
      • Przewód RS232
      • Przewód USB
      • Pilot
      • Baterie do pilota
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
      • Akcesoria opcjonalne: Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25)
      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.