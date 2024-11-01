Pozostała zawartość opakowania
- Przewód zasilający sieciowy
- Przewód VGA
- Przewód RS232
- Przewód USB
- Pilot
- Baterie do pilota
- Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
- Akcesoria opcjonalne: Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25)
Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
BDL6526QT/00
Odkryj nowy poziom interakcji
Zbliż się jeszcze bardziej do publiczności. Szybkość, precyzja i wyjątkowa wytrzymałość — oprócz wysokich parametrów produkt cechuje się również niezawodnością i funkcjonalnością.
Niestety ten produkt nie jest już dostępny
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Monitor wielodotykowy
łącznie
recurring payment
Dzięki zintegrowanej technologii dotykowej osiągnęliśmy całkowicie nowy poziom interaktywności. Większa elastyczność, optymalna efektywność dzięki wielu punktom dotykowym, a także doskonałe możliwości obsługi zapewniają najwyższy poziom interakcji z użytkownikiem. Ponadto monitory wielodotykowe są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania dotyku. Wreszcie port USB jest zgodny ze standardem HID, co umożliwia prawdziwą obsługę Plug & Play.
Zmień monitor w kompletne cyfrowe rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych i stwórz sieć monitorów — połączoną, inteligentną i bezpieczną. Open Pluggable Specification (OPS) jest standardem branżowym — do tego gniazda można podłączyć zgodny odtwarzacz multimedialny. To bezprzewodowe rozwiązanie umożliwia instalowanie, użytkowanie i konserwację sprzętu, gdy zachodzi taka potrzeba.
Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.
SmartControl umożliwia zdalne sterowanie i zarządzanie siecią monitorów za pośrednictwem połączeń RJ45 i RS232C. Można łatwo i precyzyjnie określać przez sieć wszystkie ustawienia, takie jak rozdzielczość, jasność, kontrast i klonowanie ustawień.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
Czujniki na krawędzi ekranu zapewniają idealną wyrazistość, a jednocześnie obsługę funkcji wielodotykowych, co daje wiele nowych możliwości interaktywnych zastosowań.
Ciesz się bardziej interaktywną obsługą dzięki nawet 6 punktom dotykowym jednocześnie. Jest to wyjątkowo opłacalne rozwiązanie, które doskonale się sprawdza, gdy z aplikacji korzysta jednocześnie więcej niż jedna osoba.
Nasze monitory dotykowe działają niezależnie od oprogramowania i obsługują następujące systemy: Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Mac OS i Linux.
Obraz/wyświetlacz
Łączność WiFi
Udogodnienia
Dźwięk
Moc
Obsługiwana rozdzielczość ekranu
Wymiary
Warunki eksploatacji
Akcesoria
Różne
Interaktywność
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.