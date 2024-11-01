Poznaj zupełnie nowe oblicze multimediów dzięki rozdzielczości czterokrotnie większej niż w tradycyjnych monitorach. Ten bardzo duży monitor o przekątnej 191 cm (84”) oferuje rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli — oznacza to obraz tak wyraźny i rzeczywisty, że można go przyrównać do okna na zupełnie nowy świat.
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Dzięki bardzo dużemu ekranowi
213 cm (84")
Podświetlenie krawędziowe LED
Ultra HD
Funkcja QuadViewer pozwala na odtwarzanie treści z 4 różnych źródeł.
Bądź bardziej elastyczny. Funkcja QuadViewer dająca możliwość odtwarzania treści z czterech różnych źródeł na jednym ekranie stanowi idealne rozwiązanie w salach konferencyjnych, firmach i centrach monitoringu.
Opcjonalne gniazdo OPS pozwala uzyskać rozwiązanie typu „wszystko w jednym”
Zmień monitor w kompletne cyfrowe rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych i stwórz sieć monitorów — połączoną, inteligentną i bezpieczną. Open Pluggable Specification (OPS) jest standardem branżowym — do tego gniazda można podłączyć zgodny odtwarzacz multimedialny. To bezprzewodowe rozwiązanie umożliwia instalowanie, użytkowanie i konserwację sprzętu, gdy zachodzi taka potrzeba.
Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury dzięki przeglądarce HTML5
Połącz się i kontroluj treść za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Zaprojektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. W tym celu wystarczy podłączyć przewód internetowy RJ45, aby uzyskać połączenie sieciowe, a następnie połączyć się z monitorem przy użyciu dedykowanego adresu URL, aby rozpocząć odtwarzanie treści z chmury.
Stały dostęp do materiałów dzięki trybowi awaryjnemu (FailOver)
Zapewnienie stałego dostępu do materiałów ma decydujące znaczenie dla wymagających zastosowań komercyjnych. Choć jest mało prawdopodobne, że prezentowane materiały ulegną zniszczeniu, warto skonfigurować tryb awaryjny (FailOver), ponieważ zapewnia on ochronę zawartości dzięki rewolucyjnej technologii, która odtwarza określone treści na ekranie w przypadku awarii odtwarzacza multimedialnego. Zabezpieczenie to włącza się automatycznie w razie awarii podstawowego źródła sygnału. Wystarczy wybrać podstawowe źródło sygnału oraz połączenie na potrzeby trybu awaryjnego, aby zyskać natychmiastową ochronę.
Funkcja oszczędności energii SmartPower
Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.
Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer
Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.
Zdalne zarządzanie siecią i kontrolowanie jej za pomocą oprogramowania SmartControl
SmartControl umożliwia zdalne sterowanie i zarządzanie siecią monitorów za pośrednictwem połączeń RJ45 i RS232C. Można łatwo i precyzyjnie określać przez sieć wszystkie ustawienia, takie jak rozdzielczość, jasność, kontrast i klonowanie ustawień.
4K Ultra HD: rozdzielczość, jakiej jeszcze nie było
Zobacz swoje rozwiązania informacyjno-reklamowe w niespotykany dotąd sposób dzięki czterokrotnie większej rozdzielczości niż w przypadku konwencjonalnego wyświetlacza Full HD. Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli zapewnia obraz tak doskonały i tak realistyczny, że stanowi okno do nowego świata.