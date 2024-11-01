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      Signage Solutions Monitor U-Line

      BDL8470QU/00

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      Poznaj zupełnie nowe oblicze multimediów dzięki rozdzielczości czterokrotnie większej niż w tradycyjnych monitorach. Ten bardzo duży monitor o przekątnej 191 cm (84”) oferuje rozdzielczość 3840 × 2160 pikseli — oznacza to obraz tak wyraźny i rzeczywisty, że można go przyrównać do okna na zupełnie nowy świat.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Monitor U-Line

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      Dzięki bardzo dużemu ekranowi

      • 213 cm (84")
      • Podświetlenie krawędziowe LED
      • Ultra HD
      Funkcja QuadViewer pozwala na odtwarzanie treści z 4 różnych źródeł.

      Funkcja QuadViewer pozwala na odtwarzanie treści z 4 różnych źródeł.

      Bądź bardziej elastyczny. Funkcja QuadViewer dająca możliwość odtwarzania treści z czterech różnych źródeł na jednym ekranie stanowi idealne rozwiązanie w salach konferencyjnych, firmach i centrach monitoringu.

      Opcjonalne gniazdo OPS pozwala uzyskać rozwiązanie typu „wszystko w jednym”

      Opcjonalne gniazdo OPS pozwala uzyskać rozwiązanie typu „wszystko w jednym”

      Zmień monitor w kompletne cyfrowe rozwiązanie do zastosowań informacyjno-reklamowych i stwórz sieć monitorów — połączoną, inteligentną i bezpieczną. Open Pluggable Specification (OPS) jest standardem branżowym — do tego gniazda można podłączyć zgodny odtwarzacz multimedialny. To bezprzewodowe rozwiązanie umożliwia instalowanie, użytkowanie i konserwację sprzętu, gdy zachodzi taka potrzeba.

      Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury dzięki przeglądarce HTML5

      Łączenie się i kontrola treści za pośrednictwem chmury dzięki przeglądarce HTML5

      Połącz się i kontroluj treść za pośrednictwem chmury dzięki zintegrowanej przeglądarce HTML5. Zaprojektuj treści informacyjno-reklamowe online i połącz je z monitorem lub całą swoją siecią. W tym celu wystarczy podłączyć przewód internetowy RJ45, aby uzyskać połączenie sieciowe, a następnie połączyć się z monitorem przy użyciu dedykowanego adresu URL, aby rozpocząć odtwarzanie treści z chmury.

      Stały dostęp do materiałów dzięki trybowi awaryjnemu (FailOver)

      Stały dostęp do materiałów dzięki trybowi awaryjnemu (FailOver)

      Zapewnienie stałego dostępu do materiałów ma decydujące znaczenie dla wymagających zastosowań komercyjnych. Choć jest mało prawdopodobne, że prezentowane materiały ulegną zniszczeniu, warto skonfigurować tryb awaryjny (FailOver), ponieważ zapewnia on ochronę zawartości dzięki rewolucyjnej technologii, która odtwarza określone treści na ekranie w przypadku awarii odtwarzacza multimedialnego. Zabezpieczenie to włącza się automatycznie w razie awarii podstawowego źródła sygnału. Wystarczy wybrać podstawowe źródło sygnału oraz połączenie na potrzeby trybu awaryjnego, aby zyskać natychmiastową ochronę.

      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Funkcja oszczędności energii SmartPower

      Intensywność podświetlenia można regulować oraz programować przy użyciu systemu, który pozwala ograniczyć zużycie energii do 50% i znacznie obniżyć koszty związane z energią.

      Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

      Planuj, co chcesz i kiedy chcesz dzięki odtwarzaczowi SmartPlayer

      Zmień swoje urządzenie USB w prawdziwie ekonomiczne urządzenie do zastosowań informacyjno-reklamowych. Wystarczy zapisać treści (filmy, materiały dźwiękowe, zdjęcia) w urządzeniu USB i podłączyć je do monitora. Stwórz listę odtwarzania i zaplanuj odtwarzanie za pomocą menu ekranowego — pozwoli Ci to korzystać ze swoich list odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.

      Zdalne zarządzanie siecią i kontrolowanie jej za pomocą oprogramowania SmartControl

      Zdalne zarządzanie siecią i kontrolowanie jej za pomocą oprogramowania SmartControl

      SmartControl umożliwia zdalne sterowanie i zarządzanie siecią monitorów za pośrednictwem połączeń RJ45 i RS232C. Można łatwo i precyzyjnie określać przez sieć wszystkie ustawienia, takie jak rozdzielczość, jasność, kontrast i klonowanie ustawień.

      4K Ultra HD: rozdzielczość, jakiej jeszcze nie było

      Zobacz swoje rozwiązania informacyjno-reklamowe w niespotykany dotąd sposób dzięki czterokrotnie większej rozdzielczości niż w przypadku konwencjonalnego wyświetlacza Full HD. Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli zapewnia obraz tak doskonały i tak realistyczny, że stanowi okno do nowego świata.

      Specyfikacja techniczna

      • Obraz/wyświetlacz

        Przekątna ekranu (cm)
        213.5  cm
        Przekątna ekranu (cale)
        84  cali
        Format obrazu
        16:9
        Rozdzielczość panelu
        3840 x 2160
        Rozmiar plamki
        0,4845 x 0,4845 mm
        Optymalna rozdzielczość
        3840 x 2160 przy 60 Hz
        Jasność
        350  cd/m²
        Kolory wyświetlacza
        1073 mln
        Współczynnik kontrastu (typowy)
        1400:1
        Dynamiczny współczynnik kontrastu
        500 000:1
        Czas reakcji (standardowy)
        12  ms
        Kąt widzenia (poziomy)
        178  stopni
        Kąt widzenia (pionowy)
        178  stopni
        Funkcje poprawy obrazu
        • Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down
        • Filtr grzebieniowy 3D
        • 3D MA bez przeplotu
        • Dynamiczna poprawa kontrastu
        • Kompensacja ruchu bez przeplotu
        • Skanowanie progresywne
        Technologia panelu
        IPS

      • Łączność WiFi

        Wyjście audio
        • Gniazdo 3,5 mm
        • Złącze zewnętrznych głośników
        Wejście wideo
        • VGA (analogowe D-Sub)
        • DisplayPort (1.2)
        • DVI-D
        • HDMI (x3)
        • Kompozytowe (BNC)
        • Komponentowe (BNC)
        Wejście audio
        Gniazdo 3,5 mm
        Inne połączenia
        • USB
        • OPS
        Wyjście wideo
        Złącze DisplayPort
        Zdalne sterowanie
        • RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm
        • RJ45

      • Udogodnienia

        Orientacja
        Pozioma
        Funkcje ochrony ekranu
        Przesunięcie pikseli, niska jasność
        Kontrola klawiatury
        • Ukryta
        • Blokowany
        Sygnał zdalnego sterowania
        Blokowany
        Pętla sygnału
        • RS232
        • Złącze DisplayPort
        Łatwa instalacja
        Funkcjonalna komora
        Funkcje energooszczędne
        Smart Power
        Pozostałe wygody
        Uchwyty do noszenia
        Sterowanie przez sieć
        • RS232
        • HDMI (jeden przewód)
        • LAN (RJ45)

      • Dźwięk

        Wbudowane głośniki
        2 x 10 W RMS

      • Moc

        Zasilanie sieciowe
        100–240 V AC; 50–60 Hz
        Pobór mocy (typowy)
        400  W
        Pobór mocy w trybie gotowości
        < 0,5 W

      • Wymiary

        Szerokość urządzenia
        1910,0  mm
        Waga produktu
        70  kg
        Wysokość urządzenia
        1102,0  mm
        Głębokość urządzenia
        77,80  mm
        Uchwyt ścienny
        600 x 500 mm, M8
        Szerokość ramki
        22,60 (P/L), 25,60 (G/D) mm
        Waga produktu (funty)
        154  lb

      • Warunki eksploatacji

        Zakres temperatur (eksploatacja)
        Od 5 do 40  °C
        Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
        50 000  godziny
        Wilgotność względna
        Od 20 do 80  %
        Zakres temperatur (przechowywanie)
        Od -20 do 60  °C

      • Akcesoria

        Akcesoria w zestawie
        • Przewód zasilający sieciowy
        • Baterie do pilota
        • Skrócona instrukcja obsługi
        • Pilot
        • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
        • Przewód RS232
        • Przewód HDMI
        Akcesoria opcjonalne
        • Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25)
        • Zestaw do kalibracji kolorów (CCK4602)

      • Różne

        Języki menu ekranowego (OSD)
        • angielski
        • francuski
        • niemiecki
        • włoski
        • polski
        • rosyjski
        • hiszpański
        • turecki
        • chiński uproszczony
        • chiński (tradycyjny)
        • arabski
        • japoński
        Gwarancja
        3-letnia gwarancja
        Certyfikaty
        • CE
        • UL/cUL
        • CCC
        • C-Tick
        • RoHS
        • GOST
        • FCC, klasa A

      Zawartość opakowania.

      Pozostała zawartość opakowania

      • Przewód zasilający sieciowy
      • Baterie do pilota
      • Skrócona instrukcja obsługi
      • Pilot
      • Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM
      • Przewód RS232
      • Przewód HDMI
      • Akcesoria opcjonalne: Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25)
      • Akcesoria opcjonalne: Zestaw do kalibracji kolorów (CCK4602)
      Badge-D2C

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